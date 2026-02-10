Ο Χρήστος Μάστορας τραγουδά την «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει και χαρίζει ένα μοναδικό τραγούδι με σύγχρονο ηχόχρωμα και την ξεχωριστή ερμηνεία του.

Η «Μαργαρίτα» δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο ούτε ένα όνομα. Είναι η παρομοίωση του λουλουδιού που όλοι κάποτε μαδήσαμε, ψάχνοντας την απάντηση στο πιο βασικό ερώτημα του έρωτα: μ’ αγαπάει ή δε μ’ αγαπάει;

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και στο YouTube.

H «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, είναι το πρώτο single από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό album του Χρήστου Μάστορα που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.

Είδα το πρόσωπο σου πάλι

Σε κάποιο στόρι έτσι τυχαία

Ήσουνα όμορφη όπως πάντα

Φαινόσουν να περνάς ωραία

Κι όπως αδειάζει το μπουκάλι

Έτσι αδειάσανε τα μάτια μου

Που πήγανε αυτά τα βράδια

Που σου λεγα μες στα σκοτάδια μου

Μαργαρίτα

Στα χέρια σου όλη η νύχτα

Να περνά

Και τα φύλλα σου αργά

Μ’αγαπά δε μ’αγαπά

Να μου ρίχνεις Μαργαρίτα

Μαργαρίτα

Στα χέρια σου όλη νύχτα

ξενυχτώ

Κι απ’τα φύλλα σου κρατώ

Μοναχά τα σ’αγαπώ

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα

Είδα τα πράγματα σου πάλι

Καθώς περνούσα απ’ τον καθρέφτη

Κομμάτια πάνω σε κομμάτια

μέσα μου η καρδιά μου πέφτει

Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια

Για τότε που ήσουνα στα μάτια μου

Το πιο όμορφο απ’ τα λουλούδια