Ο κόσμος της μουσικής αποχαιρετά έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς και αγαπημένους τραγουδοποιούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο Chris Rea έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο μουσικό αποτύπωμα και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές ακροατών.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Βρετανός καλλιτέχνης πέθανε ήρεμα στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε θαυμαστές και μουσικούς σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, όπου το όνομά του συνδέεται όσο λίγα με την εορταστική περίοδο.

Ο Chris Rea υπήρξε μια ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη. Με τη βαθιά, βραχνή φωνή του και το χαρακτηριστικό, σχεδόν «μιλητό» παίξιμο της κιθάρας του, δημιούργησε έναν ήχο άμεσα αναγνωρίσιμο. Δεν ανήκε ποτέ στους εντυπωσιακούς performers, ούτε κυνήγησε τη δημοσιότητα. Αντίθετα, άφηνε πάντα τη μουσική του να μιλάει για εκείνον.

Η καριέρα του εκτεινόταν σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και περιλάμβανε δεκάδες άλμπουμ και εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Τραγούδια όπως τα The Road to Hell, On the Beach, Josephine και φυσικά το διαχρονικό Driving Home for Christmas έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μουσικής μνήμης. Ειδικά το τελευταίο, με τα χρόνια, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, συνδεδεμένο με ταξίδια, επιστροφή στο σπίτι και προσωπικές στιγμές.

Η ζωή του Chris Rea δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επηρέασαν τη φυσική του κατάσταση και την παρουσία του στη σκηνή. Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. Η μουσική παρέμεινε για εκείνον καταφύγιο, τρόπος έκφρασης και ανάγκη ζωής μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Πάνω απ’ όλα, ο Rea άφησε πίσω του τραγούδια με αλήθεια, συναίσθημα και εικόνες δρόμου, μοναξιάς, ταξιδιού και εσωτερικής αναζήτησης. Τραγούδια που δεν φώναζαν, αλλά μιλούσαν χαμηλόφωνα και γι’ αυτό ακριβώς έμεναν.

Ο Chris Rea δεν είναι πια εδώ, όμως η μουσική του θα συνεχίσει να ακούγεται. Στο ραδιόφωνο, στα σπίτια, στα αυτοκίνητα, στους δρόμους. Και κάθε φορά που κάποιος θα «οδηγεί για τα Χριστούγεννα», η φωνή του θα είναι εκεί.

