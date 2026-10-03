Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη συναντά την ποίηση των Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανόλη Αναγνωστάκη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε μια επετειακή συναυλία αφιερωμένη σε τρεις ποιητές που συνέδεσαν το έργο τους με την ελευθερία, την αντίσταση και τις μεγάλες περιπέτειες της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Στη σκηνή θα βρεθούν ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Άγγελος Θεοδωράκης, ο Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη, μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Η ποίηση γίνεται τραγούδι και μνήμη

Το πρόγραμμα φέρνει στο προσκήνιο έργα στα οποία ο ποιητικός λόγος μετατρέπεται σε τραγούδι και δραματική αφήγηση, ανακαλώντας αγώνες, εξορίες, διαψεύσεις, αλλά και όνειρα, έρωτα, ελπίδα και την ανάγκη για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Ανάμεσα στους κύκλους τραγουδιών που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται ο «Επιτάφιος», η «Ρωμιοσύνη» και τα «18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, η «Πολιτεία», «Της εξορίας», τα «Λυρικά» και ο «Οκτώβρης ’78» σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, καθώς και οι «Μπαλάντες», «Της Εξορίας» και η «Αρκαδία VIII» σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης τραγούδια όπως το «Μιλώ», ο «Χάρης» και οι «Δρόμοι Παλιοί».

Τρεις ποιητές και ένας συνθέτης συναντώνται μέσα από ένα σώμα τραγουδιών που παραμένει άμεσα δεμένο με τη συλλογική μνήμη, την πολιτική και κοινωνική ιστορία, αλλά και με την προσωπική εμπειρία της απώλειας, της προσδοκίας και της ελπίδας.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε από μουσικούς και συνεργάτες του συνθέτη, με βαθιά γνώση του έργου του. Σήμερα αποτελείται από δέκα μουσικούς και συνεχίζει να παρουσιάζει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη σε συνεργασία με καταξιωμένους ερμηνευτές.

Ερμηνεύουν:

Δημήτρης Μπάσης

Ρίτα Αντωνοπούλου

Άγγελος Θεοδωράκης

Παναγιώτης Πετράκης

Νεφέλη Φασούλη

Παίζουν:

Νίκος Τατασόπουλος – μπουζούκι

Άρης Κούκος – μπουζούκι

Ευαγγελία Μαυρίδου – πιάνο

Ξενοφών Συμβουλίδης – όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς

Νίκος Γκιόλιας – κιθάρα

Αρτέμης Σαμαράς – βιόλα

Λευτέρης Γρίβας – ακορντεόν

Θεόδωρος Κουέλης – μπάσο

Νίκος Σκομόπουλος – ντραμς

Στέφανος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης – κρουστά

Ηχοληψία: Μιχάλης Αλεξάκης, Γιώργος Αλειφέρης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Οργάνωση παραγωγής: Sophie Hayes – Συμβουλίδου

Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Διάρκεια: 2 ώρες και 15 λεπτά, με διάλειμμα 15 λεπτών

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Φίλων Μουσικής

25ης Μαρτίου & Παραλία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 895800

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη: 45€

Α’ Ζώνη: 35€

Β’ Ζώνη: 25€

Γ’ Ζώνη: 20€

Μειωμένο εισιτήριο Γ’ Ζώνης για ΑμεΑ, ανέργους και φοιτητές: 12€

Μειωμένης ορατότητας: 10€

Υπάρχουν ειδικές μειωμένες τιμές για ομαδικά εισιτήρια και συλλόγους. Πληροφορίες: 2310 895933 και 6944 303274.

Προπώληση: more.com