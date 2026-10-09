Ο George Zervos παρουσιάζει τον «Θυμαριώτικο», το δεύτερο single από το επερχόμενο album του «ΚΑΛΥΜΝΙΟΝ», μεταφέροντας ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι της Καλύμνου σε ένα σύγχρονο, ηλεκτρικό ηχητικό περιβάλλον.

Στον πυρήνα του παραδοσιακού τραγουδιού βρίσκεται η ιστορία ενός κρυφού έρωτα ανάμεσα σε έναν νεαρό βοσκό και μια παντρεμένη γυναίκα. Στη νέα εκδοχή, η τσαμπούνα συναντά fuzz κιθάρες και πλήκτρα, με τη βουκολική ενέργεια του αρχικού σκοπού να μετατρέπεται σε έναν πιο ωμό και παραμορφωμένο ηλεκτρικό παλμό.

Δέκα επανερμηνείες από την Κάλυμνο

Ο «Θυμαριώτικος» είναι μία από τις δέκα επανερμηνείες παραδοσιακών τραγουδιών της Καλύμνου που θα περιλαμβάνονται στο «ΚΑΛΥΜΝΙΟΝ». Στόχος του album είναι να φέρει τη μουσική παράδοση του νησιού στο σήμερα, χωρίς να επιχειρεί απλή αναπαραγωγή του αρχικού ήχου.

Σε δύο τραγούδια του δίσκου συμμετέχουν ο Παύλος Παυλίδης και η Νεφέλη Φασούλη.

Παραγωγή: Χρήστος Λαϊνάς, Γιώργος Ζερβός