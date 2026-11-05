Ο George Zervos ανεβαίνει στη σκηνή του Gazarte Roof Stage για τη συναυλία «KALYMNION, Όλα όσα με έφεραν εδώ», με αφορμή τον νέο του δίσκο αλλά και τη μέχρι σήμερα μουσική του διαδρομή.

Το live θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στο «KALYMNION», το album που φέρνει σε επαφή την παραδοσιακή μουσική της Καλύμνου με τη σύγχρονη δημιουργική ματιά του Γιώργου Ζερβού.

Ολόκληρο το «KALYMNION» ζωντανά

Στο πρώτο μέρος της βραδιάς ο George Zervos θα παρουσιάσει ζωντανά και τα 11 τραγούδια του album. Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από visuals, προσωπικές αφηγήσεις και αναμνήσεις που συνδέονται με το υλικό του δίσκου και με την Κάλυμνο.

Το «KALYMNION» αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση της μουσικής παράδοσης του νησιού, μέσα από την προσωπική ματιά του καλλιτέχνη και τη δική του σχέση με τον τόπο και τα ακούσματά του.

Από την προσωπική του δισκογραφία στους The Swingin’ Cats

Στο δεύτερο μέρος του live, το πρόγραμμα θα κινηθεί σε τραγούδια από την προηγούμενη δισκογραφία του George Zervos, αλλά και σε στιγμές από τη μέχρι σήμερα πορεία του.

Από το setlist δεν θα λείψουν τραγούδια που συνδέθηκαν με τους The Swingin’ Cats, την μπάντα με την οποία ο Γιώργος Ζερβός έχει παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή εδώ και χρόνια, αλλά και επιλογές με rock ’n’ roll αναφορές και ήχους που έχουν σημαδέψει τη διαδρομή του.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Gazarte Roof Stage

Βουτάδων 34, Γκάζι



Εισιτήρια: από 15€

Προπώληση: more.com