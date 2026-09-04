Ο James Blunt παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Weight Of It All», ανοίγοντας τον δρόμο για το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Airplane Mode».

Η κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα επίσημο lyric video με αεροπορικά πλάνα πάνω από τα σύννεφα, τα οποία συνδέονται αισθητικά με τον τίτλο της νέας δισκογραφικής δουλειάς του.

Το «Weight Of It All»

Στο «Weight Of It All», ο James Blunt καταπιάνεται με το συναισθηματικό βάρος που μπορεί να γίνει μεγαλύτερο απ’ όσο αντέχει ένας άνθρωπος. Οι στίχοι φέρνουν στο προσκήνιο την πίεση, την ευάλωτη πλευρά του αφηγητή και όσα παραμένουν δύσκολο να ειπωθούν.

Το τραγούδι αποτελεί τη δεύτερη γεύση από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Βρετανού τραγουδοποιού, μετά το «Tastes Like Summer», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο.

Νέο άλμπουμ με τίτλο «Airplane Mode»

Το «Airplane Mode», όγδοο studio album του James Blunt, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2026. Η ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στα Pig Music Studios στο Banbury, με τη συμμετοχή των μουσικών που συνοδεύουν σταθερά τον καλλιτέχνη στις ζωντανές εμφανίσεις του.

Η βασική έκδοση του δίσκου περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια, ενώ η deluxe έκδοση «Red Eye Edition» προσθέτει τέσσερα ακόμη κομμάτια.

Το tracklist του «Airplane Mode»

Circles Time To Time Modern Love Tastes Like Summer Weight Of It All Reason To Die Hey, People In Your Blood Leftover Time Dancing In My Head Oh, Daisy This Is Not Forever

Η ανακοίνωση του άλμπουμ συνοδεύτηκε και από τις πρώτες πληροφορίες για την περιοδεία «Airplane Mode Tour 2027», η οποία θα περιλαμβάνει συναυλίες σε ευρωπαϊκές πόλεις, χωρίς πάντως να περιλαμβάνεται μέχρι στιγμής κάποια εμφάνιση στην Ελλάδα.