Ο James Blunt παρουσιάζει το «Circles», το νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του Airplane Mode. Μετά τα «Tastes Like Summer» και «Weight Of It All», αφήνει να ακουστεί ακόμη μία πλευρά του δίσκου που ετοιμάζει, αυτή τη φορά στρέφοντας το βλέμμα στον ήχο που τον γοήτευε όταν ξεκινούσε.

Σκέψεις που γυρίζουν ξανά και ξανά

Το «Circles» κινείται γύρω από τις σκέψεις και τις αμφιβολίες που επιστρέφουν τις ήσυχες ώρες της νύχτας. Ο Blunt έχει συνδέσει το τραγούδι με τις μουσικές αναφορές των πρώτων του χρόνων, μιλώντας για τον ήχο που τότε ήθελε να αποκτήσει η δική του μουσική.

Η κυκλοφορία ακολουθεί το πιο ανάλαφρο «Tastes Like Summer» και το εσωστρεφές «Weight Of It All». Τα τρία τραγούδια δείχνουν διαφορετικές διαθέσεις από τη δουλειά που θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη τον επόμενο μήνα.

Το Airplane Mode πλησιάζει

Το «Circles» ανοίγει το tracklist του Airplane Mode. Το όγδοο στούντιο άλμπουμ του James Blunt θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου από την Atlantic Records και στη βασική του έκδοση θα περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό στα Pig Music Studios του Banbury, με τη συμμετοχή των μουσικών που συνοδεύουν σταθερά τον Blunt στις ζωντανές εμφανίσεις του. Με το «Circles» διαθέσιμο πλέον για ακρόαση, απομένει λίγο περισσότερο από ένας μήνας μέχρι να ακούσουμε πώς ενώνεται με τα υπόλοιπα τραγούδια του Airplane Mode.