Χρειάστηκαν 53 χρόνια φιλίας, παράλληλων διαδρομών και αμέτρητων ωρών με μια ηλεκτρική κιθάρα στα χέρια, μέχρι ο Joe Satriani και ο Steve Vai να φτιάξουν επιτέλους έναν ολόκληρο δίσκο μαζί!

Οι δύο σπουδαίοι κιθαρίστες ανακοίνωσαν το «The Sea of Emotion», το πρώτο κοινό studio album τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2026 από την earMUSIC, κάτω από το όνομα SatchVai.

Μαζί με την ανακοίνωση παρουσιάζουν και το νέο single «Mayhem», συνοδευόμενο από επίσημο video.

Πίσω όμως από αυτή τη συνεργασία υπάρχει μια ιστορία που ξεκινά πολύ πριν αποκτήσουν φήμη, δίσκους και παγκόσμιες περιοδείες. Ξεκινά το 1973, όταν ένας 13χρονος, ο Steve Vai, χτύπησε την πόρτα ενός 17χρονου, του Joe Satriani, για να του κάνει μαθήματα κιθάρας!

Από τα μαθήματα κιθάρας σε δύο σπουδαίες καριέρες

Το 1973 ο Steve Vai ήταν μόλις 13 ετών και έκανε τα πρώτα του σοβαρά βήματα στην ηλεκτρική κιθάρα. Στο Long Island της Νέας Υόρκης υπήρχε ένας νεαρός κιθαρίστας που είχε αρχίσει να αποκτά τη φήμη εξαιρετικού δασκάλου. Ήταν ο Joe Satriani, μόλις τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός του.

Ο Vai άρχισε να παίρνει μαθήματα από τον 17χρονο Satriani και η σχέση δασκάλου-μαθητή εξελίχθηκε σύντομα σε μια φιλία που θα διαρκούσε περισσότερο από μισό αιώνα.

Ο Satriani έχει θυμηθεί ότι ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο άρχισε να αντιλαμβάνεται πως ο μαθητής του είχε κάτι ξεχωριστό. Η τεχνική του εξελισσόταν με εντυπωσιακή ταχύτητα και υπήρχαν πράγματα που ο Vai μπορούσε σύντομα να παίξει ακόμη καλύτερα από τον ίδιο.

Ο Vai, από την άλλη, έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει πόσο καθοριστικά ήταν εκείνα τα μαθήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αργότερα το όργανο.

Ποιοι είναι ο Joe Satriani και ο Steve Vai

Οι δρόμοι τους ακολούθησαν διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά και οι δύο εξελίχθηκαν σε σημεία αναφοράς για την ηλεκτρική κιθάρα.

Ο Joe Satriani έχτισε μια τεράστια καριέρα κυρίως μέσα από instrumental rock albums, με το «Surfing with the Alien» του 1987 να τον καθιερώνει διεθνώς. Στη συνέχεια έγινε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους κιθαρίστες του είδους και δημιούργησε το περίφημο G3, μια σειρά περιοδειών στις οποίες τρεις κορυφαίοι κιθαρίστες μοιράζονται την ίδια σκηνή.

Ο Steve Vai, αντίθετα, πέρασε αρχικά από το συγκρότημα του Frank Zappa και στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως ο David Lee Roth και οι Whitesnake, πριν αναπτύξει τη δική του ιδιαίτερα επιτυχημένη solo καριέρα. Το «Passion and Warfare» του 1990 θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους instrumental guitar δίσκους της εποχής του.

Οι δυο τους βρέθηκαν πολλές φορές μαζί στη σκηνή μέσα από τις περιοδείες του G3 και άλλες συνεργασίες. Ένας ολοκληρωμένος κοινός studio δίσκος, όμως, δεν είχε υπάρξει ποτέ.

Μέχρι τώρα…

«Το σχεδιάζουμε από το 1973 – απλώς δεν το ξέραμε»

Η ιδέα του «The Sea of Emotion» άρχισε να παίρνει πραγματική μορφή μετά από μια reunion περιοδεία του G3. Ένα κενό στο πρόγραμμά τους δημιούργησε την ευκαιρία να δοκιμάσουν να ηχογραφήσουν κάτι μαζί. Αυτό που αρχικά επρόκειτο να είναι ένα μόνο τραγούδι άρχισε γρήγορα να μεγαλώνει.

Ο Satriani έστειλε στον Vai δύο ολοκληρωμένα κομμάτια, τα «The Sea of Emotion, Part 1» και «Part 2», και εκείνος κατάλαβε ότι είχε έρθει η στιγμή να προχωρήσουν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

«Το σχεδιάζουμε από το 1973», σχολίασε χαριτολογώντας ο Vai.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά τα 53 χρόνια φιλίας και την κοινή τους μουσική γλώσσα, όταν άρχισαν πραγματικά να γράφουν μαζί ανακάλυψαν κάτι απρόσμενο.

Οι δύο τους μαζί συνθέτουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Για τον Satriani, αυτή ακριβώς η διαφορά ήταν που έκανε τη δημιουργία του album τόσο ενδιαφέρουσα, καθώς οι ιδέες περνούσαν από τον έναν στον άλλο και συχνά κατέληγαν σε διαφορετικά σημεία από εκείνα που είχαν αρχικά φανταστεί.

Μια παλιά κασέτα από τα μαθήματα του 1973 μπαίνει στον δίσκο

Ίσως το πιο όμορφο στοιχείο ολόκληρου του «The Sea of Emotion» βρίσκεται στο τέλος του. Η σύνθεση που δίνει το όνομά της στο album χωρίζεται σε τρία μέρη και λειτουργεί ως η καρδιά του δίσκου, συνδέοντας το σήμερα με την εποχή που οι Satriani και Vai ήταν δύο παιδιά που προσπαθούσαν ακόμη να ανακαλύψουν τι μπορούσαν να κάνουν με μια κιθάρα.

Το «The Sea of Emotion, Part 3» ξεκινά με μια πραγματική παλιά reel-to-reel ηχογράφηση από ένα από τα πρώτα μαθήματα κιθάρας που έκανε ο Satriani στον Vai!

Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, οι φωνές και οι ήχοι εκείνων των δύο εφήβων καταλήγουν μέσα στον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο που δημιούργησαν μαζί.

Για τον Satriani, το ηχητικό ντοκουμέντο δείχνει πόσο μεγάλη απόσταση έχουν διανύσει: δύο παιδιά που δεν είχαν ακόμη βρει τον προσωπικό τους ήχο, αλλά είχαν ήδη τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα να τον αναζητήσουν.

Το «Mayhem» είναι το νέο δείγμα του album

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, οι SatchVai παρουσιάζουν το «Mayhem», ένα δυναμικό instrumental rock κομμάτι που βασίζεται ακριβώς σε αυτό που έκανε διάσημους τους δύο μουσικούς: την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις κιθάρες τους.

Δεν είναι πάντως το πρώτο υλικό που ακούμε από τη συνεργασία.

Τα προηγούμενα «The Sea of Emotion, Pt. 1», «I Wanna Play My Guitar» και «Dancing» είχαν ήδη αρχίσει να αποκαλύπτουν τη μουσική κατεύθυνση του project.

Στο «I Wanna Play My Guitar» συμμετέχει μάλιστα στα φωνητικά ο Glenn Hughes, γνωστός μεταξύ άλλων από τους Deep Purple.

Ένα εντυπωσιακό σύνολο μουσικών

Γύρω από τους δύο κιθαρίστες έχει συγκεντρωθεί μια μεγάλη ομάδα έμπειρων μουσικών.

Στα drums συναντάμε μεταξύ άλλων τους Kenny Aronoff, Gregg Bissonette, Jeremy Colson, Matt Chamberlain και Mike Mangini, ενώ στα μπάσα συμμετέχουν μουσικοί όπως οι Billy Sheehan, Bryan Beller, Philip Bynoe, Matt Bissonette, Marco Mendoza και Henrik Linder.

Σημαντικό ρόλο έχει επίσης ο παραγωγός και keyboardist Eric Caudieux, παλιός συνεργάτης του Satriani.

Το μεγαλύτερο μέρος του album είναι instrumental, δίνοντας φυσικά τον πρώτο ρόλο στις δύο κιθάρες.

Τα 10 τραγούδια του «The Sea of Emotion»

Mayhem Bronco Freight Train Dancing The Feeling I Know Zoot Suit Riot Old Sins Have Long Shadows I Wanna Play My Guitar The Sea of Emotion Pt. 1 The Sea of Emotion Pt. 2 The Sea of Emotion Pt. 3 / Reflections On A Year And A Half

53 χρόνια αργότερα

Το «The Sea of Emotion» έχει ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή ενώνει δύο από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της γενιάς τους.

Έχει πίσω του την ιστορία δύο παιδιών που γνωρίστηκαν σε ένα μάθημα κιθάρας το 1973, ακολούθησαν ξεχωριστές διαδρομές, έγιναν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του οργάνου τους, μοιράστηκαν αμέτρητες φορές τη σκηνή και παρέμειναν φίλοι.

Και χρειάστηκε να περάσουν 53 χρόνια για να βρεθούν επιτέλους στο studio για έναν ολόκληρο κοινό δίσκο.

Όπως το περιγράφει ο ίδιος ο Vai, το album είναι τελικά κάτι περισσότερο από μια επίδειξη δύο σπουδαίων κιθαριστών: είναι η μουσική συνάντηση δύο φίλων που γνωρίζονται σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους…