Οι Train κυκλοφόρησαν το 12ο studio album της πορείας τους, με τίτλο «Mad Dog in the Fog», επιστρέφοντας μουσικά αλλά και κυριολεκτικά στο μέρος όπου άρχισε η ιστορία τους πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια και κυκλοφόρησε από την Columbia Records. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του αμερικανικού συγκροτήματος μετά το «AM Gold» του 2022.

Το μπαρ που έδωσε στους Train την πρώτη τους αμοιβή

Το «Mad Dog in the Fog» πήρε το όνομά του από ένα ιστορικό συνοικιακό μπαρ του Σαν Φρανσίσκο, στο οποίο οι Train πραγματοποίησαν ορισμένες από τις πρώτες εμφανίσεις τους και έλαβαν την πρώτη τους αμοιβή ως συγκρότημα. Το συγκεκριμένο μέρος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα της μπάντας, ενώ ο ιδιοκτήτης του, Cyril Hackett, υπήρξε από τους ανθρώπους που πίστεψαν στους Train πολύ πριν από τη διεθνή επιτυχία τους.

«Ήταν ο πρώτος χώρος που μας πλήρωσε για να παίξουμε και ο Cyril ήταν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μας», ανέφερε ο frontman Pat Monahan, εξηγώντας γιατί το συγκρότημα επέλεξε να δώσει το όνομα του μπαρ στο νέο του άλμπουμ.

Το Mad Dog in the Fog λειτουργούσε επί δεκαετίες στην περιοχή Lower Haight, μέχρι το κλείσιμό του το 2020. Άνοιξε ξανά το 2022 σε νέο σημείο της Haight Street, διατηρώντας τον ίδιο ιδιοκτήτη και τη σύνδεσή του με τη μουσική ιστορία της πόλης.

Ένα μουσικό ταξίδι από την Πενσιλβάνια στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Pat Monahan έχει περιγράψει το άλμπουμ ως μια αναδρομή στη δική του διαδρομή: από το Erie της Πενσιλβάνια, στην απόφαση να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του, το σύντομο πέρασμά του από το Λος Άντζελες και, τελικά, την άφιξή του στο Σαν Φρανσίσκο.

Αυτή η πορεία αποτυπώνεται και στους τίτλους αρκετών τραγουδιών, όπως τα «Pennsylvania Turnpike», «City of Angels» και «Mad Dog in the Fog». Παράλληλα, ο δίσκος επιστρέφει στις προσωπικές σχέσεις, στις αποστάσεις και στις εμπειρίες εκείνης της περιόδου, συνδέοντας το παρελθόν του Monahan με τη σημερινή εικόνα των Train.

Το ομώνυμο τραγούδι λειτουργεί ως φόρος τιμής όχι μόνο στο συγκεκριμένο μπαρ, αλλά και στην κοινότητα του Σαν Φρανσίσκο που στήριξε το συγκρότημα στα πρώτα του χρόνια. Στους στίχους του υπάρχουν, μάλιστα, αναφορές στο «Meet Virginia», την πρώτη μεγάλη επιτυχία των Train, αλλά και στο «Mr. Jones» των Counting Crows.

Το «What If We Try?»

Ανάμεσα στα τραγούδια του νέου άλμπουμ βρίσκεται και το «What If We Try?», το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά κατά την περιοδεία των Train στην Αυστραλία, τον Μάιο του 2025.

Το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια δύο ανθρώπων να ξεπεράσουν την απόσταση και να δώσουν ακόμη μία ευκαιρία στη σχέση τους. Οι αναφορές σε διαφορετικές αμερικανικές πόλεις και διαδρομές το εντάσσουν στη γενικότερη αφηγηματική γραμμή του άλμπουμ.

Τη σύνθεσή του υπογράφουν οι Pat Monahan, Jerry Becker, Matt Musty και Josh Osborne, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Butch Walker. Προς το παρόν έχει παρουσιαστεί στο YouTube ως official audio και όχι ως ξεχωριστό single με video clip.

Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ είχαν προηγηθεί ως singles τα «The Weekend», «Pennsylvania Turnpike» και «Mad Dog in the Fog».

Επιστροφή στη Haight Street

Οι Train γιόρτασαν την κυκλοφορία του άλμπουμ επιστρέφοντας στο ίδιο το Mad Dog in the Fog. Στις 27 Αυγούστου έκλεισαν τμήμα της Haight Street και πραγματοποίησαν δωρεάν υπαίθρια συναυλία μπροστά από το μπαρ.

Μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος, παρουσίασαν τραγούδια από το νέο άλμπουμ μαζί με επιτυχίες όπως τα «Hey, Soul Sister», «Drive By», «Save Me, San Francisco» και «Drops of Jupiter». Το video clip του ομώνυμου τραγουδιού γυρίστηκε επίσης μέσα στο μπαρ, ολοκληρώνοντας συμβολικά την επιστροφή τους στο σημείο όπου ξεκίνησαν.

Η κυκλοφορία του «Mad Dog in the Fog» συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από το άλμπουμ «Drops of Jupiter», το οποίο καθιέρωσε διεθνώς τους Train και τους χάρισε δύο βραβεία Grammy.

Το tracklist του «Mad Dog in the Fog»

To Gloria The Weekend Pennsylvania Turnpike Tired of Looking Down Blue Brush-Footed Butterfly City of Angels Mad Dog in the Fog What If We Try? Half A Heart Princess of the Night No Matter What Kid In The Crown