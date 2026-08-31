Οι Gadjo Dilo, η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της gypsy jazz και την πάντρεψε μοναδικά με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής, έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου, με καλεσμένο τον Βαγγέλη Γερμανό, σε μια βραδιά που επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις!

Με έμπνευση από τον Django Reinhardt και πάθος για τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που γεφυρώνει το Παρίσι του ’30 με την Αθήνα του σήμερα. Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο «Manouche de Grec», οι Gadjo Dilo αναβιώνουν τη φινέτσα της τζαζ, παντρεύοντάς την με παλιές ελληνικές μελωδίες, νέες πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια-σταθμούς του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Κάθε τους εμφάνιση είναι μια γιορτή: ζωντανή ενέργεια, ρυθμοί που σε ξεσηκώνουν, τραγούδια που σε ταξιδεύουν και μια ατμόσφαιρα γεμάτη χρώματα, πάθος και αισιοδοξία.

Σ’ αυτή τη μουσική συνάντηση, οι Gadjo Dilo και οι καλεσμένοι τους, θα παρασύρουν το κοινό να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους. Θα αυτοσχεδιάσουν, θα πειραματιστούν, και με τραγούδια μιας άλλης εποχής, θα μας μεταφέρουν μηνύματα σύγχρονα και ελπιδοφόρα!

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

ώρα 21:00

Κηποθέατρο Παπάγου

Τιμές εισιτηρίων:

18 ευρώ & 15 ευρώ φοιτητικό / μαθητικό / ΑμεΑ στην προπώληση

20 ευρώ & 18 ευρώ φοιτητικό / μαθητικό / ΑμεΑ στην πόρτα.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr