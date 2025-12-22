Η πιο feel-good μπάντα της ελληνικής σκηνής έρχεται για να ζεστάνει τη χειμωνιάτικη νύχτα της Θεσσαλονίκης!

Οι Gadjo Dilo, με το μοναδικό τους μουσικό σύμπαν που παντρεύει τη gypsy jazz με το ελληνικό τραγούδι, ανεβαίνουν στη σκηνή του Πολυχώρου WE, για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και χαμόγελα.

Από το 2009, οι Gadjo Dilo έχουν δημιουργήσει τη δική τους ξεχωριστή μουσική γλώσσα, ένα μείγμα παλιών αγαπημένων ελληνικών τραγουδιών, διεθνών επιρροών και πρωτότυπων συνθέσεων, πάντα με την ανεπιτήδευτη χαρά και τον αυτοσχεδιασμό της manouche jazz.

Οι εμφανίσεις τους είναι μια γιορτή, όπου η δεξιοτεχνία συναντά την αυθόρμητη διασκέδαση και η νοσταλγία μπλέκεται με τη θετική ενέργεια.

Με σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό τους -από τη Μαίρη Λίντα και τον Tonino Carotone, μέχρι τον Κωστή Μαραβέγια και την Άννα Βίσση- και με εμφανίσεις σε φεστιβάλ και μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι Gadjo Dilo έχουν καταφέρει να χαράξουν μια μοναδική πορεία που ενώνει εποχές, είδη και ανθρώπους.

Αυτή τη φορά, έρχονται στη Θεσσαλονίκη για μια μεταχριστουγεννιάτικη βραδιά γεμάτη swing, χρώματα και χαμόγελα.

Φόρα την καλή σου διάθεση, φέρε την παρέα σου και ετοιμάσου να χορέψεις!

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Πόρτες: 21:00 | Έναρξη: 22:00

Πολυχώρος WE

Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310284700

Εισιτήρια: 13€ προπώληση | 15€ ταμείο

Προπώληση (online): more.com