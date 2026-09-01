Ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, με μια μοναδική επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας του στη δισκογραφία με τίτλο «30 χρόνια μέρες αδέσποτες» και μας υπόσχεται να μας ταξιδέψει μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του.

Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και αλήθειες, ο αγαπημένος τραγουδοποιός ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό του από τους Συνήθεις Υπόπτους και τις συνεργασίες του με σπουδαίους δημιουργούς, μέχρι τις πιο πρόσφατες προσωπικές του δουλειές.

Με τη λιτότητα και την αμεσότητα της ακουστικής προσέγγισης, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και φέρνουν πιο κοντά τον καλλιτέχνη με το κοινό, δημιουργώντας μια βαθιά ανθρώπινη και καλλιτεχνική εμπειρία.

Ανδρέας Αποστόλου: Πιάνο

Καλλίστρατος Δρακόπουλος: Τύμπανα

Γιώτης Κιουρτσόγλου: Μπάσο

Βαγγέλης Τούντας: Βιολί και Μαντολίνο

Γιώργος Κορρές: Ηχοληψία

Φωτογραφία: Αντώνης Γιαμούρης

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννης Ρούσσος

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 16€

Ταμείο: 18€

Προπώληση: more.com