Πρόκειται για τραγούδια βιωματικά, γεννημένα από στιγμές που χαράχτηκαν, από μνήμες που δεν σβήνουν και από το βλέμμα ενός ανθρώπου που μετρά τον κόσμο τόσο με αριθμούς όσο και με συναισθήματα.

Το νέο αυτό CD με τίτλο «Αγριεύω», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από το Ogdoo Group, αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση καλλιτεχνών που κουβαλούν ιστορία, εμπειρία και βαθύ σεβασμό τόσο για τη μουσική όσο και για την ελληνική δισκογραφία.

Στα τραγούδια του άλμπουμ συναντιούνται ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ο Μάξιμος Δράκος, ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος, ο Σταύρος Λάντσιας, ο Μανώλης Καραντίνης, ο Γρηγόρης Συντρίδης, ο Βαγγέλης Καρίπης, ο Μιχάλης Πορφύρης, ο Μίμης Ντούτσουλης, ο Βασίλης Μαστοράκης, ο Χρήστος Περτσινίδης, ο Γιώργος Παππάς, ο Βασίλης Ραψανιώτης, ο Φώτης Σιώτας και ο Δημήτρης Βασιλάκης.

Με ενορχηστρώσεις του Θύμιου Παπαδόπουλου- Τάσου Αλιμπινίση, οι μουσικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και άφησαν το προσωπικό τους στίγμα σε κάθε νότα και σε κάθε ανάσα αυτού του έργου, δημιουργώντας ένα άλμπουμ με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και αυθεντική μουσική έκφραση.

Τάσος Αλιμπινίσης

Ο Τάσος Αλιμπινίσης σπούδασε μαθηματικά στην Αθήνα. Παράλληλα σπούδασε κλασσική κιθάρα και Βυζαντινή μουσική στο Ωδείο Αθηνών. Μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη σε ένα σπίτι όπου έζησε η Φλέρυ Νταντωνάκη αγαπημένη ερμηνεύτρια του Μάνου Χατζιδάκι , ένα σταυροδρόμι της ελληνικής τραγουδοποιίας , από όπου πέρασαν σπουδαίες μορφές όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Μαρίζα Κώχ , η Αρλέτα, ο Ηλίας Λιούγκος κ.α. Μέσα από αυτή την καθημερινή επαφή του με την τέχνη, η μουσική έγινε τρόπος ζωής. Και κάπου εκεί, τα μαθηματικά έδωσαν νότες και λέξεις στη σιωπή και δομή στο συναίσθημα.

Χρήστος Θηβαίος

Ο Χρήστος Θηβαίος, με την ερμηνευτική του δεξιοτεχνία και τη βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία του, αγκαλιάζει αυτό το νέο υλικό και το φέρνει στο φως για πρώτη φορά με αλήθεια και πάθος.

Χρήστος Θηβαίος – Τάσος Αλιμπινίσης

30 χρόνια γνωριμίας και εκτίμησης

30 χρόνια μέρες αδέσποτες

Το album κυκλοφορεί από το Ogdoo Group σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Εραστής του ονείρου Θάλασσα σ’ αγάπησα μικρός Χορός χαμένων ποιητών Μπλε μαγικό Η ευχή Αγριεύω Μόνο μια μέρα Τι είναι αυτό που με λυτρώνει

Ερμηνεία: Χρήστος Θηβαίος

Στίχοι: Τάσος Αλιμπινίσης

Μουσική: Τάσος Αλιμπινίσης