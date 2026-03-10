Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη, σε μία μεγάλη γιορτή με αγαπημένους φίλους.

Μία αναδρομή από το 1996 και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα!

«Εγώ στη Bologna έγραφα τραγούδια. Ο Αλέκος Βασιλάτος και ο Τάσος Λώλης, στη Πλήθωνος και στη Μαντζάκου στα Εξάρχεια τα υποδέχτηκαν σαν δικά τους. Στο Μπαράκι του Βασίλη, ήρθε με την ψυχή του και ο Βασίλης Βασιλάτος.

Ο Άγγελος Σφακιανάκης, αγάπησε τα τραγούδια και την παρέα και μας επέβαλε στη Lyra. Μπήκαμε στο studio +1, στο υπόγειο της Κυρίλλου Λουκάρεως και ηχογραφήσαμε. Εκεί γνωρίστηκα για πάντα με το Γιώργο Κορρέ. Ο Άγγελος μας βάφτισε Συνήθεις Ύποπτους και εγώ βάφτισα τον πρώτο μας δίσκο Μέρες Αδέσποτες. Πέρασαν 30 χρόνια συναυλίες, συνεργασίες, χαρές, αγωνίες, απουσίες.

Κυρίως φίλοι.

Θα είναι μαζί μου σε αυτή τη γιορτή.

Σας ευχαριστώ όλους»

Χρήστος Θηβαίος

Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά – Ενορχηστρώσεις

Ανδρέας Αποστόλου: Πιάνο

Καλλίστρατος Δρακόπουλος: Τύμπανα

Γιώτης Κιουρτσόγλου: Μπάσο

Βαγγέλης Τούντας: Βιολί και Μαντολίνο

Ντίνος Χατζηιορδάνου: Ακορντεόν

Γιώργος Κορρές, Γιώργος Κολεβέντης: Ηχοληψία

Μελίνα Ζερβάκη: Φωτισμοί

Φωτογραφία: Αντώνης Γιαμούρης

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννης Ρούσσος

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Έναρξη: 21:00

Θέατρο Βράχων “Μελίνα Μερκούρη”

Εισιτήρια:

Προσφορά για όλον το Μάρτιο: 15€

Προπώληση: 17€

Ταμείο: 20€

Προπώληση: more.com