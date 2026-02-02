O Χρήστος Θηβαίος έρχεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club, με έναν νέο κύκλο τραγουδιών∙ οκτώ ολοκαίνουργια έργα που φέρουν την ιδιαίτερη σφραγίδα του μαθηματικού – δημιουργού Τάσου Αλιμπινίση.

Πρόκειται για τραγούδια βιωματικά , γεννημένα από στιγμές που χαράχτηκαν, από μνήμες που δεν σβήνουν και από το βλέμμα ενός ανθρώπου που μετρά τον κόσμο τόσο με αριθμούς όσο και με συναισθήματα.

Ο Τάσος Αλιμπινίσης μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη σε ένα σπίτι όπου έζησε η Φλέρυ Νταντωνάκη αγαπημένη ερμηνεύτρια του Μάνου Χατζιδάκι, ένα σταυροδρόμι της ελληνικής τραγουδοποιίας, από όπου πέρασαν σπουδαίες μορφές όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Μαρίζα Κώχ, η Αρλέτα, ο Ηλίας Λιούγκος κ.α. Μέσα από αυτή την καθημερινή επαφή του με την τέχνη, η μουσική έγινε τρόπος ζωής. Και κάπου εκεί, τα μαθηματικά έδωσαν νότες και λέξεις στη σιωπή και δομή στο συναίσθημα.

Ο Χρήστος Θηβαίος, με την ερμηνευτική του δεξιοτεχνία και τη βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία του, αγκαλιάζει αυτό το νέο υλικό και το φέρνει στη σκηνή για πρώτη φορά με αλήθεια και πάθος. Η βραδιά θα περιλαμβάνει φυσικά και τραγούδια από την πολυαγαπημένη δισκογραφία του.

Το νέο αυτό CD με τίτλο «Αγριεύω», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από το Όγδοο, αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση καλλιτεχνών που κουβαλούν ιστορία, εμπειρία και βαθύ σεβασμό τόσο για τη μουσική όσο και για την ελληνική δισκογραφία.

Στα τραγούδια του άλμπουμ συναντιούνται ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ο Μάξιμος Δράκος, ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος, ο Σταύρος Λάντσιας, ο Μανώλης Καραντίνης , ο Γρηγόρης Συντρίδης , ο Βαγγέλης Καρίπης, ο Μιχάλης Πορφύρης, ο Μίμης Ντούτσουλης , ο Βασίλης Μαστοράκης, ο Χρήστος Περτσινίδης , ο Γιώργος Παππάς, ο Βασίλης Ραψανιώτης , ο Φώτης Σιώτας και ο Δημήτρης Βασιλάκης.

Με ενορχηστρώσεις του Θύμιου Παπαδόπουλου, οι μουσικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και άφησαν το προσωπικό τους στίγμα σε κάθε νότα και σε κάθε ανάσα αυτού του έργου, δημιουργώντας ένα άλμπουμ με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και αυθεντική μουσική έκφραση.

Ο Χρήστος Θηβαίος για τρεις παραστάσεις, όπου στιγμές και μνήμες γίνονται τραγούδια. Τρεις βραδιές που θα μας θυμίσουν πως μέσα στη μουσική υπάρχει πάντα χώρος και χρόνος να ταξιδεύουμε.

Μπάσο : Γιώτης Κιουρτσόγλου

Πνευστά: David Lynch

Τύμπανα: Καλλίστρατος Δρακόπουλος

Βιολί: Μίλτος Παπαστάμου

Κιθάρα – Φωνή: Ιάσονας Μανούσος

Πιάνο: Μάξιμος Δράκος

Από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com