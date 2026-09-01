Το νεοσύστατο Κλακάζ εγκαινιάζει τη πρώτη του συναυλιακή σεζόν με το μαγικό double bill των Savina και Cilia Katrali. Οι δύο καλλιτέχνιδες συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή του Κλακάζ στη θρυλική οδό Αβραμιώτου στο Μοναστηράκι και υπόσχονται μία μουσική βραδιά γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις, ευαισθησία και μαγεία στην εκπνοή ενός μεγάλου καλοκαιριού που μοιάζει να φεύγει γρήγορα αλλά μένει για πάντα.

Η Cilia Katrali είναι τραγουδοποιός και δημιουργεί παράξενες ιστορίες που δεν έχουν -σχεδόν ποτέ- κανένα τέλος, αλλά ούτε ψάχνουν κιόλας. Χαρακτηριστικό της είναι ο ιδιαίτερος αφηγηματικός στίχος, η θεατρικότητα και η πειραματική σύνδεση μουσικών ειδών, αναζητώντας έτσι μέσα από αλληγορίες μια πραγματικότητα που διαρκώς μοιάζει να εξελίσσεται σε μια ξένη γλώσσα.

Η Savina είναι τραγουδίστρια και δημιουργός. Η μουσική της κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό με κεντρικούς άξονες την μνήμη, την ταυτότητα, την ελευθερία και τη συνύπαρξη. Μέσα από έναν άλλοτε ευαίσθητο και άλλοτε εκρηκτικό πειραματικό ήχο συνδυάζει στοιχεία από διάφορα μουσικά είδη αναζητώντας τον τρόπο να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026

Πόρτες: 21:00

Κλακάζ

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Εισιτήρια: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Όλοι οι χώροι του Κλακάζ είναι καθολικά προσβάσιμοι.