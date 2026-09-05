Η Ellie Goulding επιστρέφει με το νέο της album «I Know Too Much», ένα έργο στο οποίο κοιτάζει κατάματα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και τα μετατρέπει σε δέκα τραγούδια γύρω από την αγάπη, τη δύναμη, την εμπιστοσύνη και το ένστικτο.

Το έκτο studio album της Βρετανίδας τραγουδίστριας κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου από την Polydor, τρία χρόνια μετά το «Higher Than Heaven».

Η ίδια περιγράφει τη δημιουργία του ως κάτι αντίστοιχο με το να κρατάς ημερολόγιο μέσα από τη μουσική. Μια συλλογή τραγουδιών που αποτυπώνει μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της, γεμάτη αλλαγές, αβεβαιότητα αλλά και μια σταδιακά ανανεωμένη αίσθηση του εαυτού της.

«Ίσως μπορούμε να γνωρίζουμε υπερβολικά πολλά»

Ο τίτλος «I Know Too Much» γεννήθηκε από μια σκέψη που απασχόλησε έντονα την Goulding κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του δίσκου. Μπορεί, τελικά, η υπερβολική γνώση να μας στερεί κάτι από την ελευθερία μας;

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι βρέθηκε σε ένα προσωπικό σταυροδρόμι, συνειδητοποιώντας από τη μία πόση ελευθερία μπορεί να υπάρχει στο να μη γνωρίζεις όλες τις απαντήσεις και, από την άλλη, πόση δύναμη μπορεί να αποκτήσει κανείς όταν αρχίζει να κατανοεί πραγματικά όσα του συμβαίνουν.

Μέσα σε αυτή την περίοδο αλλαγών, επέστρεψε εκεί όπου αισθανόταν περισσότερο ασφαλής: στο studio!

Η σύνθεση τραγουδιών, όπως λέει, υπήρξε ανέκαθεν για εκείνη μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές προσωπικής θεραπείας.

Αγάπη, δύναμη, εμπιστοσύνη και ένστικτο

Στον πυρήνα του album βρίσκονται οι ανθρώπινες σχέσεις και οι ιστορίες που κατασκευάζουμε γύρω από αυτές.

Η Goulding συνοψίζει το περιεχόμενό του σε τέσσερις λέξεις: αγάπη, δύναμη, εμπιστοσύνη και ένστικτο.

Οι στίχοι κινούνται ανάμεσα στην έντονη αυτοπαρατήρηση και σε μια αρκετά αιχμηρή ειλικρίνεια, χωρίς όμως ο δίσκος να χάνει το χιούμορ του.

Η τραγουδίστρια είχε ήδη προαναγγείλει ότι στη νέα της δουλειά θα ήταν πιο ανοιχτή από ποτέ. Μετά από χρόνια στα οποία, όπως έχει παραδεχτεί, αισθανόταν συχνά την ανάγκη να ικανοποιεί προσδοκίες άλλων ανθρώπων, αυτή τη φορά μπήκε στο studio χωρίς να αισθάνεται ότι πρέπει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν.

Το αποτέλεσμα είναι ίσως μια από τις πιο προσωπικές περιόδους της δισκογραφίας της.

Από το gospel και το folk μέχρι τα rave

Μουσικά, το «I Know Too Much» δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ύφος.

Το «Black Prada Dress», που άνοιξε τον δρόμο για τον δίσκο, χρησιμοποιεί gospel επιρροές σε ένα τραγούδι γύρω από την αυτοπροστασία, την εικόνα που παρουσιάζουμε στους άλλους και την πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από αυτήν.

Στο «4 Seasons» εμφανίζεται μια περισσότερο ευάλωτη πλευρά της, με ακουστική κιθάρα και ηλεκτρονικές υφές να συνοδεύουν τους πρώτους, σχεδόν μεθυστικούς μήνες ενός νέου έρωτα.

Στην άλλη άκρη βρίσκεται το «Always Think Of You», που πλησιάζει περισσότερο το folk, ενώ το «For Your Entertainment» επιλέχθηκε ως ένα από τα βασικά τραγούδια που συνοδεύουν την κυκλοφορία του album.

Η διαφορετικότητα αυτή δεν είναι κάτι καινούργιο για την Goulding. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της κινείται ανάμεσα στην pop, την ηλεκτρονική μουσική και περισσότερο οργανικούς ήχους, έχοντας συνεργαστεί στην πορεία της με καλλιτέχνες και παραγωγούς όπως οι Calvin Harris, Four Tet, Skrillex και Diplo.

Το «Ravers» την επιστρέφει στις ρίζες της

Το album κλείνει με το «Ravers», ένα τραγούδι με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

Πρόκειται για το πρώτο solo electronic single της καριέρας της, παρά το γεγονός ότι η φωνή της έχει συνδεθεί με μερικά από τα γνωστότερα dance κομμάτια των τελευταίων ετών. Η Goulding έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι την επέστρεψε σε ένα πολύ ασφαλές και όμορφο μέρος της παιδικής της ηλικίας, όταν άκουγε ηλεκτρονική μουσική και ανακάλυπτε μέσα σε αυτήν μια αίσθηση ελευθερίας.

Το «Ravers» μοιάζει έτσι να κλείνει έναν κύκλο: από τη νεαρή Ellie που άκουγε electronic μουσική μέχρι την καταξιωμένη καλλιτέχνιδα που αποφασίζει πλέον να βρεθεί η ίδια στο επίκεντρό της.

Η συνεργασία με τον Jack Rochon ξεκίνησε από το TikTok

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του album είχε ο Jack Rochon, συνεργάτης μεταξύ άλλων της Beyoncé, ο οποίος ανέλαβε την executive παραγωγή.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε με έναν μάλλον σύγχρονο τρόπο: η Goulding τον εντόπισε μέσω TikTok και επικοινώνησε μαζί του!

Από εκεί γεννήθηκε μια δημιουργική συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και βοήθησε να διαμορφωθεί ο νέος ήχος.

Ο Rochon συνυπογράφει και την παραγωγή του «4 Seasons», όπου η οργανική ενορχήστρωση συνυπάρχει με τη λαμπερή ηλεκτρονική παραγωγή που έχει χαρακτηρίσει μεγάλο μέρος της πορείας της Goulding.

Τα 10 τραγούδια του «I Know Too Much»

Black Prada Dress Jealousy Loser 4 Seasons Nobody Dances Always Think Of You For Your Entertainment Misremember You I Know Too Much Ravers

Μια νέα φάση χωρίς την ανάγκη να αποδείξει κάτι

Περισσότερα από 15 χρόνια μετά το «Lights», η Ellie Goulding βρίσκεται σε μια διαφορετική θέση από εκείνη της ανερχόμενης pop τραγουδίστριας που προσπαθούσε να ανακαλύψει τον ήχο της.

Έχει πλέον ξεπεράσει τα 55 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, ενώ κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες εμφανίσεις Βρετανίδας solo καλλιτέχνιδας στο UK Singles Chart.

Στο «I Know Too Much», όμως, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται τόσο στους αριθμούς όσο στην αίσθηση ότι η Goulding έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου αισθάνεται αρκετά ελεύθερη ώστε να μην προσπαθεί να προβλέψει τι περιμένουν οι άλλοι από εκείνη.

Όπως έχει πει η ίδια για τη σημερινή της δημιουργική κατάσταση, το σημαντικότερο είναι πλέον πολύ απλό: να κυκλοφορεί τη μουσική που αγαπά, χωρίς να αισθάνεται ότι κάτι τη σταματά…