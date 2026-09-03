Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου έρχονται στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που ετοίμασαν για το καλοκαίρι, με τραγούδια σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών που συγκινούν και ενώνουν τον κόσμο στο άκουσμα τους.

«Τυχερό αστέρι», «ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας», «Amado mio», «της καληνύχτας τα φιλιά», «τα πιο ωραία λαϊκά», «το πρώτο μου τριαντάφυλλο» και η «όμορφη ζωή» είναι μερικά από τα πολλά τραγούδια που θα ερμηνεύσει ο Θοδωρής Βουτσικάκης σε αυτή τη συναυλία.

«Είμαστε έτοιμοι μαζί με την 6μελή ορχήστρα μας να δώσουμε από τώρα αυτό το καλοκαιρινό ραντεβού.»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου

Μαζί του στη σκηνή έξι κορυφαίοι σολίστες μουσικοί:

Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο

Θάνος Σταυρίδης – ακορντεόν

Νίκος Σκομόπουλος – τύμπανα

Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο

Νίκος Σαμαράς – μπουζούκι – μαντολίνο – τρομπέτα

Στέλλα Τέμπρελη – τσέλο

Μουσική Διεύθυνση : Χρήστος Θεοδώρου

Ηχοληψία : Βασίλης Βακετατζής

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 20€ (περιορισμένες)

* Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com