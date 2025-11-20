Η Λίνα Νικολακοπούλου σχεδιάζει και επιμελείται καλλιτεχνικά τα swing, τα mambo και τα λαϊκά του Μανώλη Χιώτη.

Στη μουσική παράσταση που ανεβαίνει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο θα ακούσουμε τους βασικούς σταθμούς όλης της μουσικής πορείας και εξέλιξης του Μανώλη Χιώτη.

Επί σκηνής ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, την Πέννυ Μπαλτατζή, την Χρυσούλα Στεφανάκη και τέσσερις σολίστες μουσικούς.

Ο καινοτόμος Μανώλης Χιώτης, ο οποίος με δική του επινόηση προσέθεσε την τέταρτη χορδή στο μέχρι τότε τρίχορδο μπουζούκι, έδωσε στα μαγικά του δάχτυλα φτερά και κατόρθωσε να παίζει σε μεγάλες ταχύτητες, ρυθμούς και μοτίβα, που άλλαξαν το τοπίο της διασκέδασης της χώρας.

Swing, mambo, bossanova και άλλοι λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί μαγνήτιζαν τους θαμώνες σε όποιο κέντρο εμφανίζονταν με παρτενέρ του τη σπουδαία Μαίρη Λίντα.

Η χαρά και η αισιοδοξία εκείνης της εποχής γίνεται και σημερινή με τα χορευτικά swing επί σκηνής από τους χορευτές Μαριάντζελα Σαλίχου, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Στέφανο Καλικάκη, Ορέστη Λύγδα της σχολής Athens Lindy Hop.

Χρήστος Θεοδώρου – πιάνο

Πέτρος Κρεμυζάκης – μπάσο

Διονύσης Κοκόλης – τρομπέτα

Νίκος Σκομόπουλος – ντραμς.

Από Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο

Έναρξη: 22:30

* Extra παράσταση τα Χριστούγεννα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 2109315600

Εισιτήρια: 10 ευρώ (bar), 25 ευρώ (τραπέζι)

Προπώληση: more.com