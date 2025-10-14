Η αυθεντική ντίβα του swing και της jazz, η μοναδική Πέννυ Μπαλτατζή, επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή και εγκαινιάζει τις μουσικές Πέμπτες του Νοεμβρίου στο ανακαινισμένο χώρο Stage 7, με την παράσταση «Her Swing Majesty».

Η Πεννυ Μπαλτατζή μεταφέρει επί σκηνής ατμόσφαιρα βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία με ρυθμούς, μελωδίες και λάμψη μιας εποχής γεμάτης ρομαντισμό, κομψότητας και αληθινής διασκέδασης. Υπόσχεται μαζί με τους μουσικούς της υπέροχες βραδιές. Ένα ταξίδι που φέρνει στο σήμερα τη γοητεία των τραγουδιών του swing και της jazz όπου έδιναν τον ρυθμό στη ζωή και οι μελωδίες έντυναν τις πιο όμορφες στιγμές.

Η «Her Swing Majesty» είναι κάτι περισσότερο από μια συναυλία∙ είναι μια εμπειρία γεμάτη λάμψη και νοσταλγία.

Η Πέννυ ερμηνεύει με πάθος τόσο προσωπικά της τραγούδια όσο και διαχρονικές επιτυχίες της διεθνούς jazz χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, το κλασικό και το μοντέρνο.

Μαζί της στη σκηνή, κορυφαίοι μουσικοί:

• Ανδρέας Γυφτάκης – πλήκτρα

• Γιάννης Παπαναστασίου – σαξόφωνο

• Γιώργος Πανταζόπουλος – κοντραμπάσο

• Γιώργος Κωστελέτος – τύμπανα

6,13,20,27 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 21:00

Stage Seven

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Είσοδος: 15€

Εισιτήρια: more.com