Η Πέννυ Μπαλτατζή με τη βελούδινη φωνή που όλα αυτά τα χρόνια μας έχει δώσει μοναδικές μουσικές και ερμηνευτικές στιγμές, από το «Σπάνιο χαρμάνι» μέχρι το «Ένα φιλί» και «Το κορίτσι» επιστρέφει με ένα χασαποσέρβικο γεμάτο νοσταλγία, θετική διάθεση και αρώματα από παλιό αγαπημένο ελληνικό κινηματογράφο!

Το τραγούδι έχει τίτλο «Ζήτω» και το υπογράφει ο Ανδρέας Λάμπρου, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το μπουζούκι του δεξιοτέχνη Μανώλη Καραντίνη!

Την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Αβέτ Κιζιριάν!

Στη θάλασσα του απείρου θα χαθώ

Στο μπλε του ουρανού θα ξεχαστώ

Αφού για μένα είσαι ό,τι ζω

Εσύ όλος ο κόσμος

Ζήτω ο έρωτας, ζήτω η αγάπη μας. Ζήτω τα όνειρα, ζήτω η στιγμή

Ζήτω ο έρωτας, ζήτω η αγάπη μας. Ζήτω τα θέλω μας, ζήτω η ζωή

Ζήτω ο έρωτας, ζήτω η αγάπη μας. Ζήτω τα όνειρα, ζήτω η στιγμή

Ζήτω ο έρωτας, ζήτω η αγάπη μας. Ζήτω τα θέλω μας, ζήτω η ζωή

Και σαν παράδεισος μοιάζει. Τούτη η γη που πατώ

Όταν κοιτάζω εσένα. Υπάρχω, νοιώθω, αναπνέω και ζω

Στους δρόμους του μυαλού μου θα σε βρω

Στ’ αρώματα του πάθους θα κρυφτώ

Αφού για μένα είσαι ό,τι κι αν δω

Εσύ όλος ο κόσμος