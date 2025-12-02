Η Ζανέλ μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της γενιάς της, με την σπάνια φωνή και τη ιδιαίτερη χροιά, μας παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Δε θέλω πολλά» σε στίχους και μουσική του καταξιωμένου Ανδρέα Λάμπρου.

Ένα κομμάτι γεμάτο μαγεία, νοσταλγία και εικόνες! Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας και ο πόνος της αγάπης παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από αυτό το τραγούδι.

Κυκλοφορεί από την Vinilio Music.

Ενορχήστρωση: Αβέτ Κιζιριάν

Σαξόφωνο: Βασίλης Δεφίγγος

Κιθάρες: Τάσος Σοκορέλης

Πιάνο: Αβέτ Κιζιριάν

Πλήκτρα: Ανδρέας Λάμπρου

Μπάσο: Γιώργος Ιωαννίδης

Φωνητικά: Ανδρέας Λάμπρου

Ηχογράφηση – Μίξη – Μastering: Αβέτ Κιζιριάν

Σπασμένο γυαλί,

η αγάπη αυτή και πονάει

Και όποιος θα πει,

το σπασμένο γυαλί δεν κολλάει

Δεν έχει ψυχή, δεν έχει ψυχή

Δε θέλω πολλά, μόνο ένα σου χάδι

Ν’ αγγίζω σκιές να μιλώ στο σκοτάδι

Δε θέλω πολλά στη ζωή

Ανάσα μου φως μου εσύ

Δε θέλω πολλά μόνο ένα σου βράδυ

Θλιμμένη γιορτή

και τα γέλια τους ποιος τα αντέχει

Κι εγώ στη βροχή

για να κρύψω το δάκρυ που τρέχει

Σε ψάχνω εκεί, σε ψάχνω εκεί