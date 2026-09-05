Μπορεί κάποιος να αισθανθεί την παρουσία ενός έρωτα προτού ακόμη συναντήσει τον άνθρωπο που θα τον γεννήσει; Πάνω σε αυτή την ιδέα χτίζεται το «Πριν απ’ τον έρωτα», το νέο τραγούδι της Σαλίνας Γαβαλά, που κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ερμηνεύτρια, ηθοποιός και συγγραφέας υπογράφει η ίδια τους στίχους και τη μουσική, περιγράφοντας όχι μια σχέση που έχει ήδη αρχίσει, αλλά την εσωτερική βεβαιότητα ότι ο ιδανικός σύντροφος υπάρχει κάπου και η συνάντηση μαζί του αποτελεί απλώς ζήτημα χρόνου.

Η αγάπη πριν αποκτήσει πρόσωπο

Στο «Πριν απ’ τον έρωτα», η αφηγήτρια απευθύνεται σε κάποιον που δεν έχει γνωρίσει ακόμη, αλλά αισθάνεται πως ήδη αποτελεί μέρος της ζωής της. Τον φαντάζεται, τον συναντά στα όνειρα και προστατεύει όσα θα θελήσει κάποτε να του προσφέρει.

«Εγώ σε ήξερα πολύ πριν σε γνωρίσω

Πριν να σ’ αγγίξω άφησες πάνω μου σημάδι»

Οι στίχοι κινούνται ανάμεσα στην προσμονή και τη βεβαιότητα. Η μοναχικότητα δεν παρουσιάζεται ως κενό, αλλά ως περίοδος προετοιμασίας: μια συνειδητή απόφαση αυτοφροντίδας μέχρι να εμφανιστεί ο άνθρωπος για τον οποίο προορίζονται όλα όσα φυλάσσονται μέσα της.

Μια μουσική «προσευχή» προς το σύμπαν

Η Σαλίνα Γαβαλά περιγράφει το τραγούδι ως μια ηχητική προσευχή και ένα μουσικό μανιφέστο για τον ιδανικό έρωτα. Πρόκειται για την πίστη ότι μια επιθυμία μπορεί να πλησιάσει την πραγματικότητα όταν διατυπώνεται με καθαρότητα, πρόθεση και βαθιά εσωτερική πεποίθηση.

Η φράση «πριν απ’ τον έρωτα εσύ» συμπυκνώνει ολόκληρη την ιδέα του κομματιού: πρώτα δημιουργείται μέσα μας η εικόνα του ανθρώπου και έπειτα έρχεται η πραγματική συνάντηση. Ο έρωτας εμφανίζεται έτσι όχι ως τυχαίο γεγονός, αλλά ως κάτι που προϋπάρχει και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να φανερωθεί.

Η δημιουργική υπογραφή της Σαλίνας Γαβαλά

Την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Ματί Παλαιολόγος, ενώ την επιμέλεια της παραγωγής, την ηχογράφηση και τη μίξη πραγματοποίησε ο Δημήτρης «Digi» Χωριανόπουλος.

Το τραγούδι συνεχίζει μια πορεία στην οποία η Σαλίνα Γαβαλά συνδυάζει διαφορετικές μορφές έκφρασης. Έχοντας παρουσία στη μουσική, στο θέατρο, στην τηλεόραση και στη συγγραφή, αντιμετωπίζει κάθε κυκλοφορία ως ολοκληρωμένη αφήγηση και όχι μόνο ως μια μεμονωμένη ερμηνεία.

Ένα video clip δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη

Το «Πριν απ’ τον έρωτα» συνοδεύεται από επίσημο video clip, το οποίο έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται μέσα από μια ψηφιακά δημιουργημένη εκδοχή του εαυτού της, σε εικόνες που ακολουθούν τον ονειρικό και συμβολικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Η ιδέα και το μοντάζ ανήκουν στην ίδια, ενώ το AI Creative Direction υπογράφει ο ELJI. Η επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται λειτουργικά με το θέμα: ο άνδρας στον οποίο απευθύνονται οι στίχοι δεν έχει ακόμη συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως ακριβώς και ο κόσμος του video υπάρχει περισσότερο στη φαντασία παρά στην πραγματικότητα.