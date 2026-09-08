Η Michelle Gurevich παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Boring», μια σκοτεινή εξομολόγηση για όλα όσα επαναλαμβάνονται καθημερινά και βαραίνουν αθόρυβα τη ζωή. Πρόκειται για αυτόνομο single, χωρίς να έχει ανακοινωθεί προς το παρόν κάποιο επερχόμενο album.

Μια ζωή γεμάτη προβλήματα σε επανάληψη

Ο τίτλος «Boring» σημαίνει «βαρετό», όμως όσα περιγράφει το τραγούδι μόνο ασήμαντα δεν είναι. Η Gurevich συγκεντρώνει σε λίγους στίχους την απώλεια της μητέρας, την εξάντληση από τα παιδιά, τα οικονομικά προβλήματα, μια θυμωμένη σύζυγο και μια αναστατωμένη ερωμένη.

Μέσα από αυτή τη συσσώρευση, η καθημερινότητα παρουσιάζεται σαν ένας κύκλος από ευθύνες, σχέσεις και αποφάσεις που περιμένουν διαρκώς να αντιμετωπιστούν.

Ένα ντους ως προσωρινό καταφύγιο

Το σταθερό σημείο του τραγουδιού είναι ένα καυτό ντους. Η πρωταγωνίστρια αφήνει το νερό να πέφτει πάνω της, κρύβεται μέσα στους ατμούς και αναβάλλει για λίγο κάθε απόφαση. Ακόμη και η σπατάλη του νερού παύει να μοιάζει σπατάλη, όταν γίνεται ο μοναδικός τρόπος να απομακρυνθεί προσωρινά από όσα την πιέζουν.

Η εικόνα είναι απλή, αλλά χαρακτηριστική του τρόπου γραφής της Gurevich: πικρό χιούμορ, ωμή ειλικρίνεια και μια καθημερινή συνήθεια που αποκτά πολύ μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος.

Από την προσωπική απώλεια στη συλλογική αγωνία

Στη συνέχεια, το «Boring» ανοίγει το βλέμμα του προς έναν κόσμο όπου ο πόλεμος συνεχίζεται, οι άνθρωποι ξεριζώνονται και τα τραύματα μιας γενιάς μεταφέρονται στην επόμενη. Η αφηγήτρια ζει σε μια πόλη της οποίας δεν μιλά τη γλώσσα, ενώ όσα κάποτε αποτελούσαν το οικείο περιβάλλον της βρίσκονται πλέον διασκορπισμένα σε διαφορετικές χώρες.

Το πιο προσωπικό σημείο έρχεται με την επιστροφή στη μητέρα που δεν υπάρχει πια και την οδυνηρή διαπίστωση: «Το να είσαι μοναχοπαίδι σημαίνει ότι πενθείς μόνος».

Ο γνώριμος σκοτεινός κόσμος της Michelle Gurevich

Η Καναδή τραγουδοποιός, γνωστή παλαιότερα με το όνομα Chinawoman, κινείται ξανά ανάμεσα στη σκοτεινή pop, το μεταπάνκ και τη θεατρικότητα του ευρωπαϊκού chanson. Η ίδια υπογράφει το τραγούδι και ερμηνεύει τα φωνητικά, την κιθάρα και τα πλήκτρα, ενώ ο Brian Griffin παίζει ντραμς και κρουστά. Τη μίξη και την τελική επεξεργασία του ήχου ανέλαβε ο Chris Brown.

Η Michelle Gurevich διατηρεί ιδιαίτερη σχέση και με το ελληνικό κοινό καθώς έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις στη χώρα μας…