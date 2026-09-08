Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει σε έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της θεατρικής του διαδρομής, συναντώντας ξανά τον «Συρανό» του Εντμόν Ροστάν, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και με μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Η παράσταση, που είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην προηγούμενη παρουσίασή της, επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή. Τη Ρωξάνη ερμηνεύει η Δανάη Παππά, τον Κριστιάν ο Νίκος Μέλλος και τον κόμη Ντε Γκις ο Λευτέρης Ζαμπετάκης, ενώ τον θίασο συμπληρώνουν ακόμη 16 ηθοποιοί και χορευτές μαζί με ζωντανή ορχήστρα.

Το πεντάπρακτο έργο παρουσιάζεται στη δεκαπεντασύλλαβη, ομοιοκατάληκτη μετάφραση της Λουίζας Μητσάκου. Γραμμένο το 1897, το «Συρανό ντε Μπερζεράκ» παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, μια ιστορία έρωτα, θάρρους, αυτοθυσίας και προσωπικής ελευθερίας.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Στο Παρίσι του 1640, ο Συρανό είναι ένας γενναίος και ευφυής ποιητής που αγαπά κρυφά την όμορφη Ρωξάνη, αλλά η ανασφάλειά του για τη μεγάλη του μύτη τον εμποδίζει να της αποκαλύψει τα αισθήματά του. Η Ρωξάνη, όμως, ερωτεύεται τον όμορφο Κριστιάν, ο οποίος δεν διαθέτει την ίδια ευχέρεια στα λόγια.

Ο Συρανό αποφασίζει να τον βοηθήσει, γράφοντας ο ίδιος τα ερωτικά γράμματα που φτάνουν στη Ρωξάνη. Εκείνη ερωτεύεται την ψυχή και τα λόγια που πιστεύει ότι ανήκουν στον Κριστιάν, χωρίς να γνωρίζει ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω τους. Το μυστικό θα μείνει κρυφό για χρόνια, μέχρι η αλήθεια να αποκαλυφθεί πολύ αργά.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Για τον Γιάννη Κακλέα, ο Συρανό είναι ένας ασυμβίβαστος ήρωας, πολέμιος της υποκρισίας και τολμηρός κριτής μιας κοινωνίας διαφθοράς. Επιλέγει τον μοναχικό δρόμο της εντιμότητας και υπερασπίζεται μέχρι τέλους την ελευθερία, τα ιδανικά και την ουτοπία.

Κείμενο: Εντμόν Ροστάντ

Μετάφραση: Λουΐζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία / Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου

Σπαθογραφίες: Κωνσταντίνος Μπουμπούκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας

Βοηθός σκηνογράφου: Ναταλία Ζήρα

Συνεργάτης σκηνογράφου: Ελίνα Δράκου

Φωτογράφος: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφίστας: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δανάη Παππά, Λευτέρης Ζαμπετάκης και Νίκος Μέλλος.

Παίζουν: Δημήτρης Ντάσκας, Στεφάνια Σωτηροπούλου, Νίκος Μυλωνόπουλος, Ερατώ Καραθανασή, Άρης Κακλέας, Αιμιλία Γιαννουκάρη, Ανδρέας Γιαννακούλας, Γιώργος Γκιόκας, Ιωσήφ Άλι, Μαριλένα Σεφτελή, Χρήστος Μαρκόπουλος, Νίκος Γονίδης, Νίκος Αγαπίου και Νίκος Αποστολόπουλος.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Θέατρο Ακροπόλ

Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα

Τηλ.: 210 3648303

Τιμές εισιτηρίων

Α Ζώνη: 40€

Β Ζώνη: 30€

Γ Ζώνη: 25€

Δ Ζώνη: 20€

Προπώληση: more.com και στα ταμεία του θεάτρου.