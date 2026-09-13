Η Isabel van Gelder επιστρέφει με το νέο single «Kissing You Away», συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που την έχει μετατρέψει σε ένα από τα ενδιαφέροντα νέα ονόματα της ευρωπαϊκής pop. Η 23χρονη τραγουδοποιός από το Άμστερνταμ μπορεί να μην είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα, διαθέτει όμως περισσότερους από 600.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify και ένα συνεχώς αυξανόμενο διεθνές κοινό.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου από την RCA και αποτελεί αυτόνομη κυκλοφορία, χωρίς να έχει συνδεθεί μέχρι στιγμής με κάποιο νέο album ή EP.

Ένας νέος έρωτας ως τρόπος διαφυγής

Η ίδια η Isabel van Gelder περιγράφει το «Kissing You Away» ως ένα τραγούδι για την προσπάθεια να ξεπεράσεις κάποιον μέσα από την αγκαλιά ενός άλλου ανθρώπου. Μια παρορμητική σχέση λειτουργεί σαν προσωρινό αντίδοτο σε έναν χωρισμό, χωρίς να είναι βέβαιο ότι μπορεί πραγματικά να σβήσει όσα προηγήθηκαν.

Πρόκειται για μια διαφορετική ματιά πάνω στο γνώριμο θέμα της ερωτικής απογοήτευσης. Αντί να μένει αποκλειστικά στη θλίψη, η νεαρή ερμηνεύτρια καταγράφει την ανάγκη για φυγή, την αναζήτηση μιας γρήγορης συναισθηματικής ανακούφισης και τη σύγχυση που δημιουργείται όταν το παρελθόν παραμένει παρόν σε μια καινούργια σχέση.

Το «Kissing You Away» έγραψαν η Isabel van Gelder και ο Kevin Patrick. Την παραγωγή υπογράφουν ο Patrick και ο Ολλανδός μουσικός και παραγωγός Blanks, ενώ τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Pedro Calloni.

Από τις διασκευές στα εκατομμύρια των streams

Η Isabel van Gelder άρχισε να τραβά την προσοχή μέσα από τα social media, ανεβάζοντας διασκευές τραγουδιών καλλιτεχνών όπως ο Tom Odell. Το 2023 παρουσίασε το πρώτο δικό της single, «Pieces», και την επόμενη χρονιά συμμετείχε στο ολλανδικό φεστιβάλ Popronde.

Η σημαντικότερη ώθηση στην πορεία της ήρθε με το «Die for You», μια προσωπική μπαλάντα που είχε γράψει στα 17 της, έπειτα από τον πρώτο μεγάλο ερωτικό χωρισμό της. Το τραγούδι ξεπέρασε τα πέντε εκατομμύρια streams στο Spotify και άνοιξε τον δρόμο για την παρουσία της σε μεγαλύτερες σκηνές και μουσικά μέσα εκτός Ολλανδίας.

Ακολούθησαν τραγούδια όπως τα «My Silly Boy», «Obsession» και «I Don’t Want to Fall in Love Again», ενώ οι λογαριασμοί της στα social media συγκεντρώνουν πλέον ένα ιδιαίτερα μεγάλο κοινό. Στο Instagram έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο followers.

Το επόμενο βήμα μετά το «Minor Details»

Στις αρχές του 2026 η Isabel van Gelder κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, «Minor Details», μια συλλογή επτά τραγουδιών που ανέδειξε τη συναισθηματική και εξομολογητική πλευρά της γραφής της.

Το «Kissing You Away» έρχεται μετά το επίσης πρόσφατο «Complicated» και δείχνει ότι η νεαρή τραγουδοποιός έχει ήδη περάσει στο επόμενο δημιουργικό της κεφάλαιο. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν τα δύο singles θα οδηγήσουν σε ένα μεγαλύτερο δισκογραφικό project, αλλά η διεθνής δυναμική της δείχνει πως το όνομά της πιθανότατα θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα…