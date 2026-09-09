Οι Kosheen επιστρέφουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας για τα 25 χρόνια από το «Hide U», με τέσσερις συναυλίες σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Στην αθηναϊκή εμφάνισή τους στο ΠΛΥΦΑ, special guest θα είναι ο Δημήτρης Κοργιαλάς.

Με τη χαρακτηριστική φωνή της Sian Evans στην πρώτη γραμμή, το βρετανικό συγκρότημα συνδέθηκε όσο λίγα με την ηλεκτρονική μουσική των αρχών της δεκαετίας του 2000. Το ντεμπούτο άλμπουμ «Resist» κυκλοφόρησε το 2001 και έφτασε στο Νο8 των βρετανικών charts, ενώ το «Hide U» ανέβηκε έως το Νο6. Τραγούδια όπως τα «Catch», «Hungry» και «All In My Head» εδραίωσαν ακόμη περισσότερο τη θέση τους, συνδυάζοντας drum’n’bass και breakbeat ρυθμούς με πιο μελωδική τραγουδοποιία.

Μετά από μια περίοδο αποχής από τις περιοδείες, οι Kosheen επέστρεψαν στις ζωντανές εμφανίσεις το 2019 με ανανεωμένη σύνθεση. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν νέες περιοδείες, επετειακές εμφανίσεις και σύγχρονες επανεκτελέσεις τραγουδιών όπως τα «Hide U» και «Catch», με το συγκρότημα να διατηρεί έντονη συναυλιακή δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Οι εμφανίσεις στην Ελλάδα:

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 – Αθήνα, ΠΛΥΦΑ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 – Πάτρα, Frida

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 – Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 – Ιωάννινα, Stage Ioannina

Πληροφορίες για την Αθήνα

ΠΛΥΦΑ Open-Air Complex

Κορυτσάς 39, Αθήνα

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Κανονικό εισιτήριο: 28€

Special guest: Δημήτρης Κοργιαλάς

Προπώληση: more.com και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.