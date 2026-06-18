Η Mylène Farmer επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της single «C’est à qui le tour», το οποίο κυκλοφόρησε ψηφιακά και αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επόμενο studio album της, που αναμένεται το φθινόπωρο.

Το νέο τραγούδι σηματοδοτεί την επιστροφή της εμβληματικής Γαλλίδας ερμηνεύτριας σε μια πιο ηλεκτρονική, σύγχρονη pop κατεύθυνση, κρατώντας όμως τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που συνοδεύει διαχρονικά τις κυκλοφορίες της. Με τίτλο που σημαίνει περίπου «ποιανού είναι η σειρά;», το «C’est à qui le tour» ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της, λίγα χρόνια μετά το album «L’Emprise».

Παράλληλα με την ψηφιακή κυκλοφορία του τραγουδιού, ετοιμάζεται και maxi single σε φυσική μορφή, με remixes από ονόματα της διεθνούς και γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Ofenbach, MYD, Take A Daytrip και DJ Lewis.

Το «C’est à qui le tour» είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες και δίνει το πρώτο στίγμα για τη νέα δισκογραφική εποχή της Mylène Farmer.