Οι Echo & The Bunnymen επιστρέφουν με το «Brussels Is Haunted», το πρώτο δείγμα από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ τους «Apples for Isaac».

Το single προαναγγέλλει το πρώτο άλμπουμ καινούργιων τραγουδιών του βρετανικού συγκροτήματος μετά το «Meteorites» του 2014, βάζοντας τέλος σε μια δισκογραφική αναμονή δώδεκα ετών.

Μια πόλη γεμάτη αναμνήσεις και φαντάσματα

Ο τίτλος «Brussels Is Haunted» δεν αποτελεί μια καινούργια ιδέα του Ian McCulloch. Ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί στο τραγούδι ήδη από το 2021, όταν το νέο άλμπουμ βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία δημιουργίας του.

Οι Βρυξέλλες κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη μνήμη του, καθώς ήταν η πρώτη πόλη εκτός Αγγλίας στην οποία εμφανίστηκαν οι Echo & The Bunnymen, στην αρχή της πορείας τους. Για έναν νεαρό McCulloch που δεν είχε ουσιαστικά ταξιδέψει στο εξωτερικό, η εικόνα της πόλης έμοιαζε πρωτόγνωρη και σχεδόν εξωπραγματική.

Ο ίδιος έχει περιγράψει τις Βρυξέλλες ως έναν τόπο διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλον, που του προκαλούσε πάντοτε μια παράξενη αίσθηση ότι κατοικείται από φαντάσματα του παρελθόντος! Αυτή η ατμόσφαιρα συνδεόταν, όπως εξήγησε, με τη μελαγχολία που τον συνόδευε από τα νεανικά του χρόνια και η οποία αποτέλεσε βασικό συστατικό της μουσικής των Echo & The Bunnymen.

Το «Brussels Is Haunted» επιστρέφει σε εκείνη την πρώτη εμπειρία, όχι σαν μια ρεαλιστική ταξιδιωτική αφήγηση, αλλά σαν μια ακολουθία αναμνήσεων που έχουν πλέον αποκτήσει μυθικές διαστάσεις.

Η βελγική punk σκηνή μέσα στους στίχους

Στις πρώτες γραμμές του τραγουδιού εμφανίζονται ο Plastic Bertrand και ο Bert Bertrand, δύο ονόματα συνδεδεμένα με τη βελγική punk σκηνή της δεκαετίας του ’70.

Ο Plastic Bertrand έγινε διεθνώς γνωστός με το «Ça plane pour moi», ενώ ο Bert Bertrand υπήρξε δημοσιογράφος και μουσικός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρώιμης punk κουλτούρας του Βελγίου. Το καλλιτεχνικό όνομα Plastic Bertrand δημιουργήθηκε μάλιστα εν μέρει ως αναφορά σε εκείνον.

Οι αναφορές αυτές, μαζί με εικόνες από νυχτερινό χορό, ποτά και την Grand-Place, μετατρέπουν το τραγούδι σε μια περιπλάνηση μέσα σε διαφορετικές εποχές των Βρυξελλών. Οι άνθρωποι, τα clubs και οι νύχτες που κάποτε έμοιαζαν ζωντανά έχουν περάσει πλέον στον χώρο της ανάμνησης. Δεν έχουν όμως εξαφανιστεί. Επανέρχονται μέσα από τη μουσική, σαν μορφές που εξακολουθούν να κινούνται στους δρόμους της πόλης.

Η γνώριμη μελαγχολία των Echo & The Bunnymen

Μουσικά, το «Brussels Is Haunted» διατηρεί εκείνη την ιδιαίτερη ισορροπία ανάμεσα στο σκοτάδι και στη μεγάλη, φωτεινή μελωδία που χαρακτήριζε πάντοτε τους Echo & The Bunnymen.

Η κιθάρα του Will Sergeant δημιουργεί το απαραίτητο ατμοσφαιρικό βάθος, ενώ η φωνή του Ian McCulloch ακούγεται σαν να αφηγείται την ιστορία από μεγάλη χρονική απόσταση. Η παραγωγή δεν προσπαθεί να εκσυγχρονίσει βεβιασμένα τον ήχο τους ούτε να μιμηθεί τα πρώτα άλμπουμ τους. Αντίθετα, το τραγούδι αξιοποιεί τη μνήμη ως δημιουργικό υλικό. Η μελαγχολία του δεν αφορά μόνο μια πόλη, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν συχνά στα μέρη του παρελθόντος τους αναζητώντας κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει ξανά με την ίδια μορφή.

Το πρώτο άλμπουμ με νέο υλικό έπειτα από δώδεκα χρόνια…

Το «Apples for Isaac» θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 και θα είναι το 13ο studio album των Echo & The Bunnymen. Την παραγωγή ανέλαβε ο Ian McCulloch και ο δίσκος θα περιλαμβάνει έντεκα νέα τραγούδια.

Το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει το 2018 το «The Stars, The Oceans & The Moon», όμως εκείνη η δουλειά περιλάμβανε νέες ενορχηστρώσεις και ηχογραφήσεις παλαιότερων τραγουδιών. Το «Apples for Isaac» είναι η πρώτη συλλογή ολοκαίνουργιων συνθέσεων μετά το «Meteorites».

Ο Ian McCulloch απέδωσε τη μεγάλη καθυστέρηση εν μέρει στην πανδημία, αλλά και στην επιθυμία του να βεβαιωθεί ότι οι στίχοι θα έχουν πραγματικό νόημα. Όπως ανέφερε, περισσότερο από κάθε προηγούμενο άλμπουμ, το αποτέλεσμα πλησιάζει στον ήχο που είχε εξαρχής μέσα στο μυαλό του.

Η τελευταία μεγάλη συμβολή του Clem Burke

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμετοχή του Clem Burke, του θρυλικού ντράμερ των Blondie και στενού φίλου του Ian McCulloch.

Ο Burke έπαιξε στα δέκα από τα έντεκα τραγούδια του «Apples for Isaac», αλλά έφυγε από τη ζωή πριν ολοκληρωθεί το άλμπουμ. Οι Echo & The Bunnymen τον περιέγραψαν ως αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας του δίσκου και αφιέρωσαν τη νέα δουλειά στη μνήμη του.

Η παρουσία του δίνει στο άλμπουμ ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος. Ένας δίσκος που ασχολείται με τα φαντάσματα, τις αναμνήσεις και όσα εξακολουθούν να μας ακολουθούν, ολοκληρώθηκε μέσα από την απώλεια ενός ανθρώπου που συμμετείχε καθοριστικά στη δημιουργία του.

Ένα καινούργιο τραγούδι που κουβαλά δεκαετίες

Το «Brussels Is Haunted» μπορεί να αποτελεί την πρώτη νέα κυκλοφορία των Echo & The Bunnymen εδώ και χρόνια, αλλά η ιστορία του ξεκινά πολύ παλαιότερα. Κουβαλά την πρώτη έξοδο του συγκροτήματος από την Αγγλία, την ανακάλυψη μιας άγνωστης ευρωπαϊκής πόλης, τη βελγική punk σκηνή και τις νύχτες που μεταμορφώθηκαν σταδιακά σε μακρινές εικόνες. Οι Βρυξέλλες του τραγουδιού δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι το σημείο όπου το παρόν συναντά όσα χάθηκαν, αλλά δεν έπαψαν ποτέ να υπάρχουν μέσα στη μνήμη.

Με το «Brussels Is Haunted», οι Echo & The Bunnymen δεν επιστρέφουν απλώς στη δισκογραφία. Επιστρέφουν σε μια πόλη που τους ακολουθεί από τα πρώτα τους βήματα και αποδεικνύουν ότι μερικά φαντάσματα δεν χρειάζεται να εξορκιστούν. Αρκεί να μετατραπούν σε τραγούδι.

Το single κυκλοφόρησε από την BMG, συνοδευόμενο από επίσημο animated video.