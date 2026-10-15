Οι Blondie κυκλοφόρησαν το «Spectral Eyes», το πρώτο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ «High Noon». Είναι η πρώτη συλλογή νέου υλικού του συγκροτήματος μετά το «Pollinator» του 2017, όμως το τραγούδι με το οποίο επέλεξαν να ανοίξουν αυτή την περίοδο έχει τη δική του, παλιότερη ιστορία.

Το «Spectral Eyes» το έγραψε ο Johnny Marr, ο πρώην κιθαρίστας των Smiths, ο οποίος παίζει κιθάρα και στην ηχογράφηση των Blondie. Ο Marr είχε ήδη κυκλοφορήσει δική του εκδοχή το 2018, ως δεύτερο τραγούδι στο single «Spiral Cities». Όπως έχει εξηγήσει, το είχε γράψει εξαρχής για τους Blondie, αλλά όσο περίμενε να το ηχογραφήσουν αποφάσισε να το ηχογραφήσει και ο ίδιος. Οκτώ χρόνια αργότερα, ακούμε επιτέλους την εκδοχή για την οποία το είχε προορίσει.

Το «High Noon» αναμένεται στις 26 Φεβρουαρίου 2027 από την BMG. Θα είναι το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ των Blondie και θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια. Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης ο Glen Matlock, ο Zach Condon των Beirut και οι Jess Wolfe και Holly Laessig των Lucius.

Η κυκλοφορία έχει και μια ιδιαίτερα συγκινητική διάσταση: περιλαμβάνει τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Clem Burke, συνιδρυτή και ντράμερ των Blondie, που έφυγε από τη ζωή το 2025. Έτσι, πίσω από την ανακοίνωση μιας νέας δισκογραφικής δουλειάς βρίσκεται και το τελευταίο κεφάλαιο μιας μουσικής διαδρομής σχεδόν πέντε δεκαετιών.

Το «Spectral Eyes» είναι η πρώτη γνωριμία με τον δίσκο. Για τους Blondie, όμως, είναι ταυτόχρονα η επιστροφή σε ένα τραγούδι που περίμενε χρόνια να ακουστεί με τη φωνή της Debbie Harry.