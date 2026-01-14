Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Για πολλούς, το “One Way or Another” είναι απλώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και χορευτικά τραγούδια των Blondie. Ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, νεύρο και pop δυναμισμό, που εδώ και δεκαετίες ακούγεται έντονα σε ραδιόφωνα, πάρτι και playlists.

Κι όμως, πίσω από αυτό το φαινομενικά ανάλαφρο τραγούδι, κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή και προσωπική. Μια ιστορία που η ίδια η Debbie Harry έχει αφηγηθεί ανοιχτά, χρόνια αργότερα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που ακούμε το κομμάτι.

Η προσωπική εμπειρία που έγινε τραγούδι

Το “One Way or Another” γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, σε μια περίοδο όπου οι Blondie βρίσκονταν στο μεταίχμιο από την underground σκηνή της Νέας Υόρκης προς τη διεθνή αναγνώριση. Για τη Debbie Harry, όμως, εκείνη η εποχή δεν ήταν μόνο δημιουργική. Ήταν και δύσκολη καθώς ένας πρώην σύντροφος της την καταδίωκε μετά τον χωρισμό τους.

Η καταδίωξη αυτή είχε ξεκινήσει ήδη από το 1973, όταν η Debbie Harry ήταν μέλος του συγκροτήματος The Stilettos. Η πρώην συνεργάτιδά της, Elda Gentile, θυμάται χαρακτηριστικά: «Μας είχε τρομοκρατήσει όλους, ειδικά τον Chris Stein»…

Η ίδια η Debbie Harry έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις της για αυτόν τον άντρα που την παρακολουθούσε επίμονα. Την περίμενε έξω από το σπίτι της, εμφανιζόταν απρόσκλητος, την ακολουθούσε, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και ψυχολογικής πίεσης. Τότε δεν υπήρχε ο όρος “stalking”. Υπήρχε μόνο η εμπειρία και το αίσθημα ότι κάποιος παραβιάζει τα όριά σου.

…το έγραψα για έναν τύπο που με παρακολουθούσε. Ήταν πρώην σύντροφος μου και είχε γίνει πραγματικά τρομακτικός…

Από αυτή την πραγματική κατάσταση γεννήθηκε το τραγούδι. Όχι ως καταγγελία, αλλά ως καλλιτεχνική αντιστροφή. Η Harry πήρε τις κινήσεις του θύτη και τις έκανε τραγούδι, εκθέτοντας την εμμονή μέσα από την υπερβολή και την ειρωνεία.

Οι στίχοι που ακούγονται αθώοι – αλλά δεν είναι…

Αν διαβάσει κανείς τους στίχους χωρίς τη μουσική, το νόημα γίνεται ξεκάθαρο:

«I’m gonna get you, one way or another».

Δεν πρόκειται για φλερτ. Δεν πρόκειται για ερωτική επιμονή. Πρόκειται για τη γλώσσα της εμμονής, ειπωμένη σχεδόν χαμογελαστά. Κι εδώ βρίσκεται η δύναμη του τραγουδιού: λέει κάτι τρομακτικό με έναν τρόπο που αρχικά δεν σε ανησυχεί.

Η Debbie Harry έχει εξηγήσει ότι αυτή η επιλογή ήταν συνειδητή. Το χιούμορ και ο παιχνιδιάρικος τόνος δεν μειώνουν τη σοβαρότητα του θέματος, την κάνουν όμως πιο ορατή. Ο ακροατής παρασύρεται από τη μουσική και μόνο αργότερα συνειδητοποιεί τι πραγματικά ακούει.

…δεν ήταν φλερτ. Δεν ήταν χαριτωμένο. Εκείνη την εποχή απλώς δεν υπήρχε λέξη για αυτό που σήμερα λέμε stalking…

Μουσικά, το “One Way or Another” δεν είναι χαλαρό. Ο ρυθμός είναι νευρικός, η κιθάρα επίμονη, σχεδόν καταδιωκτική. Το κομμάτι χτίζεται πάνω σε μια ένταση που δεν εκτονώνεται εύκολα, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με το θέμα του.

Τα υπόλοιπα μέλη των Blondie συνέβαλαν στο να μην παρουσιαστεί το τραγούδι ως απλό pop hit. Κάτω από τη λάμψη της new wave αισθητικής, υπάρχει μια αίσθηση απειλής, που κάνει το κομμάτι να ξεχωρίζει από άλλα τραγούδια της εποχής.

Από προσωπική ιστορία σε παγκόσμιο hit

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1979, μέσα από το άλμπουμ Parallel Lines, και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Μπήκε στα charts, καθιέρωσε τους Blondie ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εποχής και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της pop κουλτούρας των late ’70s και early ’80s.

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή είχε και μια παράξενη ειρωνεία: το τραγούδι άρχισε να ακούγεται αποκομμένο από την ιστορία του. Για χρόνια αντιμετωπιζόταν ως απλώς ένα “fun” κομμάτι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό του υπόβαθρο, ο λόγος που δημιουργήθηκε.

Πώς το βλέπει σήμερα η Debbie Harry

Με τα χρόνια, η Debbie Harry δεν προσπάθησε ποτέ να ωραιοποιήσει την ιστορία. Αντιθέτως, έχει τονίσει ότι το “One Way or Another” βασίζεται σε πραγματική εμπειρία και ότι η ειρωνεία ήταν ο τρόπος της να πάρει πίσω τον έλεγχο.

…το χιούμορ και η ειρωνεία ήταν τρόπος άμυνας. Αν το έκανα σκοτεινό και βαρύ, θα με τρόμαζε ακόμα περισσότερο…

Σήμερα, το τραγούδι ακούγεται διαφορετικά. Όχι λιγότερο απολαυστικά, αλλά πιο συνειδητά. Δεν είναι απλώς ένα χορευτικό hit, είναι μια μαρτυρία μιας εποχής όπου τέτοιες συμπεριφορές δεν είχαν ακόμη “όνομα”, αλλά σαφώς και υπήρχαν.

Ένα τραγούδι που αλλάζει όταν ξέρεις την ιστορία του

Το “One Way or Another” είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η μουσική μπορεί να κρύβει ιστορίες πολύ πιο σύνθετες από αυτό που φαίνεται στην πρώτη ακρόαση. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από φόβο, μετατράπηκε σε ειρωνεία, έγινε επιτυχία και τελικά επιβίωσε στον χρόνο.

Και ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός λόγος που συνεχίζει να μας απασχολεί. Πίσω από τον ρυθμό και τη λάμψη, υπάρχει μια αλήθεια που αξίζει να ειπωθεί…

Οι στίχοι