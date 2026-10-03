Ο Johnny Marr κυκλοφόρησε το «The Age of Everything», το πέμπτο σόλο στούντιο άλμπουμ του. Τα δέκα τραγούδια του γεννήθηκαν ανάμεσα στο Λονδίνο, τις συναυλίες του στη Βόρεια Αμερική και το Μάντσεστερ, όπου ολοκληρώθηκαν οι ηχογραφήσεις. Είναι ένας δίσκος στον οποίο ο Marr παρατηρεί όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά επιστρέφει διαρκώς και στους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους μέσα σε αυτά.

Από τον δρόμο στο στούντιο

Ο Marr έγραψε το υλικό στο Λονδίνο και δοκίμασε ζωντανά οκτώ από τα δέκα τραγούδια πριν τα ηχογραφήσει. Οι εμφανίσεις τού έδωσαν χρόνο να δουλέψει τις μελωδίες, τον ρυθμό και τους στίχους τους μπροστά σε κοινό. Έπειτα επέστρεψε στη γενέτειρά του, το Μάντσεστερ, για την ηχογράφηση.

Ο τίτλος τού είχε έρθει νωρίς. Όπως εξηγεί, αποτυπώνει την αίσθηση ότι η εποχή μάς κατακλύζει με πληροφορίες και ερεθίσματα, ιδιαίτερα μέσα από την τεχνολογία. Δεν τον αντιμετωπίζει όμως αποκλειστικά απαισιόδοξα: μέσα στην ίδια συνθήκη διακρίνει και την πιθανότητα να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.

Δέκα τραγούδια με διαφορετικές ιστορίες

Το άλμπουμ ανοίγει με το «Spin», ενώ το «It’s Time» μεταφέρει την αισιοδοξία και την αντίδραση που ο Marr θέλησε να εκφράσει απέναντι σε όσα τον απασχολούν κοινωνικά. Στο «How Come» η ματιά του γίνεται πιο προσωπική. Ο ίδιος λέει πως, γράφοντάς το, σκέφτηκε έναν νέο άνθρωπο που πληγώνεται από όσα συμβαίνουν στην ψηφιακή επικοινωνία και θέλησε να του απευθυνθεί με κατανόηση.

Το «Beyond the Rain» απέκτησε ιδιαίτερο βάρος κατά την ηχογράφησή του. Την ώρα που η μπάντα ετοιμαζόταν να το γράψει, ο Marr έμαθε από τον Noel Gallagher ότι είχε πεθάνει ο Mani, μπασίστας των Stone Roses και των Primal Scream και φίλος τους. Η ηχογράφηση σταμάτησε και ο Marr επέστρεψε στο τραγούδι την επόμενη ημέρα, αλλάζοντας ορισμένες γραμμές του. Έτσι, η αρχική του σκέψη για το φως μετά τη βροχή συνδέθηκε με μια πραγματική απώλεια.

Το «In and Out of Love» μιλά για έναν χωρισμό. Ο Marr ήθελε, όπως λέει, να είναι άμεσος χωρίς να χάσει την ποιητική πλευρά του τραγουδιού. Στους στίχους του ενσωμάτωσε αναφορές από τα «Perfect Day» και «Satellite of Love» του Lou Reed: τραγούδια και εικόνες που αποκτούν άλλη σημασία όταν ο έρωτας δίνει τη θέση του στην απογοήτευση.

Ένας δίσκος που κοιτάζει γύρω του

Στα «Just Once More» και «Fire with Fire» ο Marr στρέφεται ξανά προς τον δημόσιο λόγο και τις πολιτικές αντιλήψεις που τον ενοχλούν. Το κλείσιμο έρχεται με το «All in a Life», ένα τραγούδι που άρχισε να γράφει μέσα στη νύχτα και συνέχισε παρατηρώντας τους ανθρώπους στις πρωινές διαδρομές τους με το τρένο.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει το «The Age of Everything» ως τον πιο λυτρωτικό δίσκο που έχει κάνει. Μετά το «Fever Dreams Pts 1–4» του 2022, επιστρέφει με τραγούδια που κινούνται από τον χωρισμό και το πένθος έως την ανάγκη για συμπαράσταση και την αντίδραση σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο.