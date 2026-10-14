Η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Πόσες Γωνιές», περνώντας αυτή τη φορά και στη δημιουργία των στίχων. Τη μουσική υπογράφει μαζί με τον Χάρη και τον Γιάννη Μιχαηλίδη, δύο δημιουργούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Το τραγούδι έρχεται μετά τη συνάντησή της με τον Κώστα Λειβαδά στη νέα εκτέλεση του «Δειλά». Εδώ η Μαζάνη επιστρέφει σε ένα προσωπικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας να δώσει η ίδια τις λέξεις σε συναισθήματα που δεν εκφράζονται πάντα εύκολα.

Μια καινούρια λεπτομέρεια στον ήχο της είναι το κλαρίνο που ακούγεται για πρώτη φορά σε τραγούδι της. Ο ήχος του εμφανίζεται σε επιλεγμένα σημεία, προσθέτοντας το δικό του χρώμα δίπλα στη φωνή της.

Οι «Πόσες Γωνιές» φέρνουν έτσι ξανά κοντά τη Νίνα Μαζάνη με τους αδελφούς Μιχαηλίδη, αλλά της δίνουν και περισσότερο χώρο ως δημιουργού: οι στίχοι είναι δικοί της και η μουσική γράφτηκε από τους τρεις μαζί.

Επιμέλεια παραγωγής, Ενορχήστρωση: Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης, Νίνα Μαζάνη

Διεύθυνση παραγωγής: Νεκτάριος Κόκκινος

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Χάρης Μιχαηλίδης: Ηλεκτρική κιθάρα, Μπάσο, Πιάνο, Πλήκτρα, Φωνητικά

Γιάννης Μιχαηλίδης: Ακουστική κιθάρα, Προγραμματισμός, Κρουστά, Φωνητικά

Γιάννης Δίσκος: Κλαρίνο

Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Γιάννη και τον Χάρη Μιχαηλίδη.

Δεν έχω άλλα να σου πω

Μόνο με δάκρυα σε κοιτάζω

Τελειώνει αυτή η εποχή

Και τα όνειρα μου κομματιάζω

Πόσες φορές μου στάθηκες

Και πόσες είχα φύγει

Πόσες φορές με κέρδισες

Και είπαμε «ό,τι γίνει»

Πόσες χαρές φτιάχνουν μια Κυριακή

Και πόσες λύπες μία Τρίτη

Πόσες φορές μου είπες σ’ αγαπώ

Πόσες γωνιές έχει ένα σπίτι

Κάθε βραδιά πιάνουμε μια,

μέσα στη λύπη

Κανείς μας τώρα δε μιλά

Ξανά.

Αν ιστορία μας αυτή

είχε προλάβει να αναπνεύσει

το φως του κόσμου να τη δει

και να σωπάσει κάθε λέξη

Πόσες φορές σου στάθηκα

και πόσες είχες φύγει

πόσες φορές σε κέρδισα

και είπαμε ότι γίνει

Πόσες χαρές φτιάχνουν μια Κυριακή

Και πόσες λύπες μία Τρίτη

Πόσες φορές μου είπες σ’ αγαπώ

Πόσες γωνιές έχει ένα σπίτι

Κάθε βραδιά πιάνουμε μια,

μέσα στη λύπη

Κανείς μας τώρα δε μιλά

Ξανά