«Σε μια καρδιά, σε μια ιδέα,

σ´ ένα χαμόγελο εν τω μέσω της νυκτός·

σε δυο παιδιά που δημιουργούνε σ’ ένα δώμα,

αυτός ο βάρβαρος, ο βίαιος, ο σκληρός

ο κόσμος, είναι υπέροχος ακόμα…»

Το συγκρότημα Δραμαμίνη επιστρέφει με 13 καινούργια τραγούδια που με λόγο ποιητικό και ήχο ατμοσφαιρικό μας ταξιδεύουν στον δικό τους μουσικό κόσμο που είναι υπέροχος ακόμα!

Κυκλοφορεί από τη MINOS EMI / UNIVERSAL σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.

Παίζουν οι μουσικοί:

Χάρης Μιχαηλίδης: Φωνή, Ηλεκτρική κιθάρα, Μπάσο, Πλήκτρα

Γιάννης Μιχαηλίδης: Φωνή, Ακουστική Κιθάρα, Μπάσο, Προγραμματισμός

Αλέκος Κούρτης: Τύμπανα

Αριέτα Σαϊτά: Βιολί

Στίχοι: Γιάννης Μιχαηλίδης

Μουσική: Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης