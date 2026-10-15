Η Μαριάννα Παπαθανασίου επιστρέφει στην Αθήνα και ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club, παρουσιάζοντας ζωντανά τον πρώτο προσωπικό της δίσκο «Είμαι εσύ» μέσα σε ένα πρόγραμμα με pop και νεολαϊκές αποχρώσεις, synths και ηλεκτρονικά layers.

Έχοντας ήδη προηγηθεί δύο sold out release parties σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα μικρό καλοκαιρινό tour στα νησιά, η Μαριάννα επιστρέφει στην πρωτεύουσα για την επίσημη συναυλιακή παρουσίαση του album. Το setlist θα βασιστεί στα τραγούδια του «Είμαι εσύ», αλλά θα ανοίξει χώρο και για διασκευές από κομμάτια που έχουν επηρεάσει τη μουσική της διαδρομή.

Η βραδιά δεν θα περιοριστεί μόνο στη μουσική. Στο πρόγραμμα έχουν θέση προσωπικές ιστορίες, αυθόρμητες στιγμές και guests-έκπληξη από τον κύκλο φίλων και συνεργατών της, σε μια συναυλία που θέλει να λειτουργήσει περισσότερο σαν κοινή γιορτή παρά σαν μια τυπική παρουσίαση δίσκου.

Μαζί της επί σκηνής θα είναι ο Αποστόλης Παρασκευαΐδης στο μπάσο, ο Δημήτρης Ανδρεάδης στα πλήκτρα, ο Νικόλας Πλάτων στην τρομπέτα και ο Παντελής Τάκης στα τύμπανα.

Παίζουν:

Αποστόλης Παρασκευαΐδης – μπάσο

Δημήτρης Ανδρεάδης – πλήκτρα

Νικόλας Πλάτων – τρομπέτα

Παντελής Τάκης – τύμπανα

Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος



Γενική είσοδος: 13€

Προπώληση: more.com