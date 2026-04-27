Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Μαριάννα Παπαθανασίου, κυκλοφορεί και παρουσιάζει

το πρώτο ολοκληρωμένο της album με τίτλο “Είμαι εσύ” από την Anima Music by Stay

Γράφοντας απνευστί σε μια (ακόμη) έντονα μεταβατική περίοδο, η Μαριάννα Παπαθανασίου

με τη μπάντα και τους συνεργάτες της, δημιούργησαν τα τραγούδια του δίσκου “Είμαι εσύ”

το 2023, και ενόσω η ζωή συνέβαινε, το κοινό ήδη αγκάλιαζε το άγουρο τότε υλικό του δίσκου in the making μέσω του crowdfunding.

Τρία χρόνια μετά, καταλήγοντας στο σήμερα, τα 11 “κεφάλαια” του “Είμαι εσύ” αποτελούν

μια ωδή στην ύπαρξη στην πόλη. Στα μέρη που φιλοξενούν εμάς και τα συναισθήματά μας.

Μια ταράτσα με θέα, ο Λυκαβηττός που όλους μας χωράει, τα στενά της και φυσικά, το σπίτι

μας. Παράλληλα κρύβουν μέσα σε urban pop αισθητική, synths, layers και ηχητικά τοπία,

έναν χωρισμό, μια μετακόμιση, το παγκόσμιο συναίσθημα του να μην σε χωράει ο τόπος, και έννοιες όπως συναισθηματική εγγύτητα, αλληλεγγύη και ειλικρίνεια!

Το “Είμαι εσύ” είμαστε όλοι εμείς, πότε με glitter, πότε με “Περγαμόντο” σαν το ομώνυμο

single, πότε με ανάγκη για διακοπές, πότε με παρορμητικότητα και ενθουσιασμό αλλά πάντα, έχοντας ο ένας την άλλο. Γιατί ό,τι έχουμε, είμαστε εμείς.