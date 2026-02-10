Η δροσερή, fun και πολύχρωμη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Μαριάννα Παπαθανασίου μας παρουσιάζει το single “Περγαμόντο” από το επερχόμενο album της “Είμαι Εσύ” που αναμένεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες από την Anima Music by Stay Independent.

Με ένα τραγούδι βαθιά προσωπικό, σε στίχους και μουσική της ίδιας, η Μαριάννα μας προσκαλεί στο νεολαϊκό της “δράμα” για να μοιραστεί ιστορίες από τα προσωπικά της βιώματα και να μιλήσει για τις ανθρώπινες σχέσεις.

Το “Περγαμόντο” είναι μια αλληγορία για τον χαμένο έρωτα, για τις στιγμές εκείνες που χάνεται η αληθινή επικοινωνία και σύνδεση.

Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν πια γιατί είναι μαζί ή γιατί χωρίζουν, εμφανίζονται τα φαντασιακά σενάρια και ένα γλυκό του κουταλιού να λυτρώσει όλα τα ανείπωτα. Στο ίδιο εξομολογητικό κλίμα βρίσκεται όλος ο δίσκος που αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη, με τίτλο “Είμαι Εσύ”!

Η άνοιξη είναι στα ακουστικά μας. Ακούστε το “Περγαμόντο” σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και όπου ακούτε μουσική!

“…και όλα αυτά, για ένα γλυκό του κουταλιού…”

Στίχοι, Μουσική: Μαριάννα Παπαθανασίου

Ερμηνεία: Μαριάννα Παπαθανασίου

Παραγωγή, Ενορχήστρωση, Μίξη: Νίκος Αγγλούπας

Πλήκτρα, μπάσο, κιθάρες, ντραμς, κρουστά, φωνητικά: Νίκος Αγγλούπας

Organ: Ραφαήλ Μελετέας

Μπουζούκι: Ηλίας Βαμβακούσης

Mastering: Νάσος Νομικός

Artwork: meian photography

Φωτογραφίες: Φωτεινός Μπακρυσιώρης

Τα χείλη σου έχουν γεύση περγαμόντο

Γιατί το έφαγες, στο είχα είχα πει γαμώτο

Δε μ’αρέσει το γλυκό του κουταλιού

Κάτι μου λέει πως δεν θες να με φιλάς

Κάπως το χάνω δε μου βγάζει λογική

Γιατί να διώχνω ένα πολύ γλυκό φιλί

Κάπως με χάνεις με περνάς και για τρελή

Και πάει πέταξε Κωστάκη το πουλί

Τα χείλη σου έχουν γεύση περγαμόντο

Αχ, με πιάνουν ανασφάλειες τρελές

Πως θα χαθείς μες στης Αθήνας τις σκιές

Και όλα αυτά για ένα γλυκό του κουταλιού

Κάπως το χάνω δε μου βγάζει λογική

Γιατί να διώχνω ένα πολύ γλυκό φιλί

Κάπως με χάνεις με περνάς και για τρελή

Και πάει πέταξε Κωστάκη το πουλί

Δε μ’ άρεσε ποτέ το περγαμόντο

Μέχρι που έφυγες μια μέρα, φυσικά!

Και από τότε έχω μόνο έναν νταλκά

Θέλω πίσω τα γλυκά σου τα φιλιά

Αχ…

Θέλω πίσω τα γλυκά σου τα φιλιά αχ