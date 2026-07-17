Η Carly Rae Jepsen παρουσιάζει το νέο single «After All», ένα φωτεινό pop τραγούδι που γεννήθηκε καθώς η ίδια αναλογιζόταν τον τρόπο με τον οποίο η μητρότητα μπορεί να αλλάξει την ταυτότητα, τις αποφάσεις και την αντίληψη ενός ανθρώπου για τη ζωή.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε από την Interscope Records, μαζί με το επίσημο music video του, και αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο διπλό άλμπουμ της «Day and Night», μετά το «On Wires».

Η αγάπη μέσα από μια καινούργια οπτική

Το «After All» περιγράφεται ως μια λαμπερή γιορτή της αγάπης, αλλά η αφετηρία του βρίσκεται σε μια βαθύτερη προσωπική αλλαγή.

Η Carly Rae Jepsen έγραψε το τραγούδι σε μια περίοδο κατά την οποία σκεφτόταν πώς η μητρότητα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τις επιλογές του και τις σχέσεις του με τους άλλους. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως η ένταση μιας ερωτικής ιστορίας, αλλά ως μια δύναμη που επαναπροσδιορίζει όσα θεωρούσαμε σημαντικά.

Το «After All» δεν εγκαταλείπει τη μελωδική και ρομαντική pop ταυτότητα που χαρακτηρίζει τη δημιουργό του. Την τοποθετεί, όμως, σε ένα διαφορετικό στάδιο της ζωής της, όπου η ευτυχία συνυπάρχει με την ευθύνη, την αλλαγή και την ανάγκη να δει τον κόσμο μέσα από μια νέα οπτική.

Μια γιορτή που έχει μόλις τελειώσει

Το επίσημο music video σκηνοθέτησε η Aerin Moreno και παρουσιάζει την Carly Rae Jepsen να περιφέρεται σε έναν χώρο μετά το τέλος ενός χαρούμενου δείπνου. Το δωμάτιο φωτίζεται από το απαλό φως της ημέρας, ενώ γύρω της παραμένουν τα σημάδια της προηγούμενης νύχτας: τα αντικείμενα, η ακαταστασία και οι μικρές αποδείξεις ότι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, γιόρτασαν και μοιράστηκαν μια κοινή στιγμή.

Καθώς το πιάνο και η ένταση του τραγουδιού αυξάνονται, στην εικόνα εμφανίζονται γιορτές από διαφορετικές δεκαετίες. Οι αναμνήσεις περνούν γρήγορα μπροστά από την οθόνη, σαν να συμπυκνώνουν διαφορετικές εποχές, σχέσεις και στάδια της ζωής σε μία μόνο στιγμή.

Η εγκυμονούσα Jepsen βρίσκεται στο κέντρο αυτής της εικόνας, παρατηρώντας τα απομεινάρια της γιορτής και όλα όσα αλλάζουν γύρω της. Το video δεν αντιμετωπίζει τη μητρότητα απομονωμένα, αλλά τη συνδέει με τη συνέχεια της ζωής, τις προηγούμενες γενιές και τις εμπειρίες που περνούν από τον έναν άνθρωπο στον άλλο.

Η επιστροφή γνώριμων συνεργατών

Η Carly Rae Jepsen έγραψε το «After All» μαζί με δύο συχνούς συνεργάτες της, τον Kyle Shearer και τον Nate Cyphert. Την παραγωγή ανέλαβε ο Shearer, με τον οποίο έχει δουλέψει σε διαφορετικές περιόδους της δισκογραφικής της πορείας.

Η συνεργασία τους διατηρεί τη χαρακτηριστική αμεσότητα της μουσικής της Jepsen: καθαρές pop μελωδίες, συναισθηματική ειλικρίνεια και μια παραγωγή που μπορεί να ακούγεται ανάλαφρη, χωρίς να στερείται εσωτερικού βάθους.

Το «After All» ανήκει στην πλευρά της ημέρας του νέου άλμπουμ και ακολουθεί την πιο οργανική αισθητική που έχει επιλεγεί για το συγκεκριμένο μισό του δίσκου.

Οι δύο διαφορετικοί κόσμοι του «Day and Night»

Το «Day and Night» θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 και θα περιλαμβάνει συνολικά 24 τραγούδια, χωρισμένα σε δύο ενότητες των 12 κομματιών.

Η πλευρά της ημέρας θα βασίζεται περισσότερο σε ζωντανά όργανα και οργανικές ενορχηστρώσεις, με επιρροές από την ψυχεδελική pop της δεκαετίας του ’70. Αντίθετα, η νυχτερινή πλευρά θα κινείται προς έναν εντονότερο, ηλεκτρονικό και χορευτικό pop ήχο.

Οι δύο πλευρές έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά, αποτυπώνοντας μια ονειρική αίσθηση χρόνου, όπου οι νύχτες απλώνονται μέχρι το πρωί και οι ημέρες χάνονται σταδιακά μέσα στη νύχτα.

Το «After All» αντιπροσωπεύει τη φωτεινότερη πλευρά αυτού του κόσμου. Δεν είναι απαραίτητα ένα ανέμελο τραγούδι, αλλά μια σύνθεση που κοιτάζει προς το φως, την αγάπη και την αλλαγή που μπορεί να φέρει μια νέα αρχή.

Ένα νέο κεφάλαιο χωρίς να χάνει τον γνώριμο ρομαντισμό της

Η Carly Rae Jepsen έχει δημιουργήσει μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας γύρω από τις διαφορετικές εκδοχές της επιθυμίας: τον ενθουσιασμό ενός νέου έρωτα, την αβεβαιότητα, τη λαχτάρα και τις στιγμές που ένα συναίσθημα μοιάζει μεγαλύτερο από την ίδια την καθημερινότητα.

Στο «After All», αυτή η ματιά ωριμάζει χωρίς να χάνει τη ζωντάνια της. Η αγάπη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά τώρα εξετάζεται μέσα από την εμπειρία μιας γυναίκας που βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη προσωπική αλλαγή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που συνδέει τη χαρά με τον απολογισμό, το παρελθόν με όσα πρόκειται να ακολουθήσουν και την ατομική ταυτότητα με τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή.

Με το «After All», η Carly Rae Jepsen ανοίγει ακόμη περισσότερο τον κόσμο του «Day and Night» και δείχνει ότι η επόμενη δισκογραφική περίοδός της δεν θα μιλά μόνο για τον έρωτα, αλλά και για τις μεταμορφώσεις που μπορεί να προκαλέσει.