Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα στο θέατρο Αθηνά και στην Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κολοσσαίον, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Όλα λάθος» των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields, που έχει κατακτήσει τα βραβεία και τους κριτικούς σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης να «σαρώσει» το κοινό της Αθήνας!

Το έργο έχει μεταφραστεί ήδη σε 30 γλώσσες και έχει παιχτεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Λονδίνο, από το 2012 και στο Broadway, από το 2017.

Ένα έργο, έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί, δυο φιλότιμοι τεχνικοί και μια πρεμιέρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία! Παρά τις συνεχείς προσπάθειες τους, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μία σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές και απολαυστικά λάθος καταστάσεις.

Απίστευτες στιγμές γέλιου, συγκρούσεις και απροσδόκητες εξελίξεις θα καθηλώσουν τους θεατές από την αρχή ως το τέλος. Μια κωμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά, αλλά αυτό το «λάθος» είναι τελικά που την κάνει ανεπανάληπτη.

Σε αυτή την παράσταση, θα πάνε όλα …λάθος, εκτός από τις απολαυστικές στιγμές που θα ζήσει το θεατρικό κοινό, το φετινό χειμώνα, στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης!

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μαρία Ανδρούτσου, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Γιώργος Χατζής, Βαγγέλης Πιτσιλός, Ελευθερία Κοντογιώργη, Γεράσιμος Παπικινός

Απόδοση – σκηνοθεσία: Θέμις Μαρσέλλου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική επιμέλεια: Ιάσονας Γουάστωρ

Βοηθός σκηνοθέτη- Επιμέλεια Κίνησης: Θοδωρής Γιαννόπουλος

Φωτογραφίες: Χάρης Γερμανίδης

Σχεδιασμός αφίσας: Τζόυ Τόλια

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρκέλλα Καζαμία

* Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών.

Πρεμιέρα: Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Κάθε Τετάρτη (19.30)

Παρασκευή (21.00)

Σάββατο (18.00 και 21.00)

Κυριακή (19.30)

Διάρκεια: 120 λεπτά (με 15 λεπτά διάλειμμα)

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

Κυψέλης 54 – Κυψέλη

Τηλέφωνα κρατήσεων 210.8834235 και 6982195400

Εισιτήρια: από20€

Προπώληση: more.com