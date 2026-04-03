Η Alexandra Sieti έρχεται στο Κύτταρο και φέρνει μαζί της μια βραδιά με παλμό, ένταση και ηλεκτρισμό!

Μαζί της, τρεις special guests που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία: ο Ian Stratis, η Τραϊάνα Ανανία και ο Alexis Nicolas ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σκηνική συνάντηση με έντονη προσωπικότητα, δυνατές ερμηνείες και απρόβλεπτη χημεία.

Μετά τη συμμετοχή της στο Sing for Greece με το “The Other Side”, που έκλεψε τις εντυπώσεις, η Alexandra συνεχίζει με αμείωτη ένταση, προετοιμάζοντας παράλληλα το νέο της άλμπουμ.

Με ήχο που κουβαλά groove, soul, attitude και ανεπιτήδευτη δύναμη, η Alexandra Sieti στήνει ένα live φτιαγμένο για να σε παρασύρει από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Χωρίς φίλτρα, χωρίς αποστάσεις, με την ενέργεια στραμμένη κατευθείαν στο κοινό.

Μια βραδιά που δεν έρχεται απλώς να ακουστεί.

Έρχεται να μείνει.

Πλήκτρα / Φωνητικά – Τάσος Κορκόβελος

Ηλ. Κιθάρα – Πάρης Παπαδόπολος

Μπάσο / Φωνητικά – Τασος Βενετικίδης

Τύμπανα / Φωνητικά – Κώστας Αναγνώστου

Σαξόφωνο – Σοφία Μωυσιάδου

Τεχνικός ήχου – Γιάννης Παπαιωάννου

Διεύθυνση Παραγωγής: Βικτώρια Παπαδοπούλου

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026

Doors open 21.30

Ώρα έναρξης: 22.00

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα (Στάση Βικτώρια)

Εισιτήρια Προπώλησης: 10 ευρώ

Εισιτήρια Εισόδου: 14 ευρώ

Προπώληση: more.com

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι ή stand

επικοινωνείτε τηλεφωνικά. Κρατήσεις: 2108224134 / 6977641373

Υποχρεωτική η αγορά εισιτηρίου για την κράτηση.