Η Alexandra Sieti, η δυναμική ερμηνεύτρια που εντυπωσίασε με τη φωνή και την ερμηνεία της στον εθνικό τελικό της Eurovision, κυκλοφορεί το “The Other Side”, ένα τραγούδι γεμάτο κρυμμένα νοήματα και συναισθήματα. Αγγλόφωνο με την έκπληξη ενός ελληνικού μέρους, η Alexandra μας δείχνει την «άλλη πλευρά της».

Το The Other Side είναι ένα ατμοσφαιρικό και δυναμικό pop rock τραγούδι από την Alexandra Sieti, που αναδεικνύει την εκφραστική φωνή και τη soul αισθητική της. Με σύγχρονη παραγωγή, αλλά και διαχρονική μουσική ψυχή, το τραγούδι μιλάει για την απώλεια και τα στάδια αυτής, με αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Εμπνευσμένο από πρόσφατη εμπειρία της Alexandra, το τραγούδι είναι μια μνεία στον πατέρα της και σε όλους τους ανθρώπους που φεύγουν από κοντά μας, αλλά στην πραγματικότητα είναι μέσα μας και μας ξυπνούν μια δύναμη που δεν ξέραμε ότι έχουμε!

Η ερμηνεία ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση και την ευαισθησία, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική διήγηση που κορυφώνεται στο ρεφρέν.

Η πορεία του The Other Side στη διαδικασία επιλογής για το ελληνικό Eurovision Song 2026, με τα χιλιάδες θετικά σχόλια και τις ψήφους κοινού και επιτροπής, επιβεβαίωσε την καλλιτεχνική ταυτότητα της τραγουδίστριας ως μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Music & Lyrics: Hill Kourkoutis, Serena Ryder, Alexandra Sieti