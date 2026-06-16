Ο Ζερόμ Καλούτα ανεβαίνει στη σκηνή του νέου χώρου πολιτισμού Stoa Culture, στην ιστορική Στοά Αρσακείου, για ένα open air party γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση.

Ο πολυσχιδής showman υπόσχεται μια βραδιά που θα ενώσει διαφορετικούς ήχους, κουλτούρες και διαθέσεις, με τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και την αμεσότητα που τον έχει κάνει ξεχωριστό στο κοινό.

Στη μοναδική αυτή συναυλία, ο Ζερόμ Καλούτα θα παρουσιάσει ένα ζωντανό πρόγραμμα γεμάτο groove, soul, funk, afro και latin επιρροές, μετατρέποντας τη Στοά Αρσακείου σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό dancefloor κάτω από τον ανοιχτό ουρανό.

Μαζί του, δύο ξεχωριστές φωνές:

Η Rosanna Mailan, η Κουβανή τραγουδίστρια με τη γεμάτη πάθος ερμηνεία και τη latin αύρα της, φέρνει στη σκηνή αυθεντικό κουβανέζικο ταμπεραμέντο.

Η Alexandra Sieti, μία από τις πιο δυναμικές φωνές της ελληνικής soul, rock και blues σκηνής, προσθέτει ένταση, βάθος και εκρηκτική ενέργεια στη βραδιά.

Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, το Stoa Culture φιλοξενεί μια συναυλία-γιορτή, όπου η μουσική, ο χορός και η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και τα υπέροχα cocktails του χώρου συναντιούνται στο κέντρο της Αθήνας.

Συντελεστές

Jerome Kaluta – Τραγούδι

Ιωάννα Καλλιτσάντση – Τραγούδι

Νίκος Αναστασιάδης – Τύμπανα

Οδυσσέας Αποστολόπουλος – Πλήκτρα/Φωνή

Μιχάλης Καραγιάννης – Κιθάρα

Βίκτωρ Κουλουμπής – Μπάσο

Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος – Τρομπόνι

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Πόρτες: 20.30

Έναρξη: 21.30

ΣΤΟΑ Culture

Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα

(Eίσοδος από: Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν)

Τιμή: 15 ευρώ

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com