Μαύρος: «Είδα το φως μέσα στο σκοτάδι. Ποιος λέει ότι δεν υπάρχει ελπίδα;»

Λευκός: «Αυτός ο κόσμος είναι ένα μεγάλο, άδειο δωμάτιο και οι κραυγές μας είναι η ηχώ μέσα του.»

Το θέατρο Επί Κολωνώ παρουσιάζει την παράσταση «Άσπρο Μαύρο» (“The Sunset Limited”) του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα Cormac McCarthy.

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Ζερόμ Καλούτα σε μια σπαρακτική σύγκρουση δύο αντιδιαμετρικών κόσμων — πίστης και απόγνωσης, φωτός και σκότους. Ένα έργο λόγου και εσωτερικής έντασης, μια υπαρξιακή μονομαχία για το τι αξίζει να κρατήσει έναν άνθρωπο στη ζωή.

Με επίκεντρο τη φορτισμένη συνομιλία ανάμεσα σε δύο άνδρες — έναν βαθιά πιστό πρώην κατάδικο και έναν καθηγητή πανεπιστημίου που βρίσκεται στο χείλος της αυτοκτονίας — το «Άσπρο Μαύρο» είναι ένα έργο-πρόκληση για τον ηθοποιό και τον θεατή. Με χαρακτηριστικό υποδόριο χιούμορ, πυκνό λόγο και διανοητική ένταση, το έργο ξεδιπλώνει τον υπαρξιακό διάλογο δύο σχολών σκέψης που αναμετρώνται με το απόλυτο.

Η σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Καφετζόπουλου και η συμπρωταγωνιστική παρουσία του Ζερόμ Καλούτα προσφέρουν μια νέα ανάγνωση σε αυτό το σπάνιο θεατρικό κείμενο, γεφυρώνοντας την αμερικανική υπαρξιακή λογοτεχνία με τη σύγχρονη ελληνική θεατρική σκηνή.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Cormac McCarthy (1933–2023) θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Αμερικανούς λογοτέχνες, γνωστός για το λιτό, δωρικό ύφος του και τα έργα του που εξερευνούν την ανθρώπινη βία, την ερημιά και την ύπαρξη. Έχει τιμηθεί με το Pulitzer Prize for Fiction (2007) για το μυθιστόρημα The Road, ενώ η διασκευή του No Country for Old Men σε σενάριο για τον κινηματογράφο από τους αδελφούς Κοέν απέσπασε τέσσερα Όσκαρ (2008), μεταξύ αυτών και Καλύτερης Ταινίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Η γνωριμία μου με τον Κόρμακ ΜακΚάρθι είναι σχετικά πρόσφατη και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κεραυνοβόλου έρωτα. Σαν να ξαναείδα τον Μέλβιλ και το Φόκνερ στον εικοστό πρώτο αιώνα. Και ταυτόχρονα ένιωσα μεγάλη φιλοσοφική ταύτιση. Η θεματολογία, η ελλειπτικότητα του λόγου και ο λυρικός κυνισμός που τον διακρίνει κάνουν το ύφος του συναρπαστικό.

Το Sunset Limited είναι μια ιστορία τραγική, όπου συγκρούονται δύο διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο καθηγητής White πιστεύει πως η ανθρωπότητα έχει τελειώσει, πως ο Θεός που επινοήσαμε είναι αδιάφορος ή ίσως η ενσάρκωση του Κακού. Ο Black, αντίθετα, πιστεύει ακράδαντα και αγνά στην καλοσύνη που εκπορεύεται από το Θείο.

Η σύγκρουση είναι μετωπική και η πόλωση απόλυτη: Άσπρο – Μαύρο. Όπως και τα χρώματα του δέρματος των δύο πρωταγωνιστών. Το διακύβευμα; Η ίδια η ζωή του καθηγητή.

Η φιλοσοφημένη ιδιοσυγκρασία του Black κάνει τη διαμάχη απολαυστική για τον θεατή και παρασύρει τον ψυχρό, ορθολογιστή White σε διαλόγους που λάμπουν από πνευματικότητα και βάθος. Η πρόκληση του σκηνοθέτη είναι να μετατρέψει ένα απόλυτα διαλογικό θεατρικό σε εμπειρία σκηνικής έντασης και αλήθειας.

Μέσα στην αμείλικτη σκληρότητα του έργου, το υποδόριο χιούμορ και ο σαρκασμός οδηγούν σε υψηλή θεατρική απόλαυση.

Λευκός: «Ο δυτικός πολιτισμός έγινε καπνός στις καμινάδες στο Νταχάου, αλλά ήμουν πολύ κολλημένος για να το δω. Τώρα το βλέπω.»

Μαύρος: «Είσαι μεγάλη πρόκληση, Καθηγητά. Το ξέρεις;»

Συντελεστές

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Αντώνης Καφετζόπουλος

Σκηνικά: Γιώργος Χατζηνικολάου

Κοστούμια: Μαρία Αναματερού

Φωτιστής: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Εβελίνα Μαντή

Οπτική επικοινωνία και ταυτότητα: Λουκάς Ζιάρας

Υπεύθυνοι επικοινωνίας παράστασης: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Διεύθυνση παραγωγής: Μαρία Αναματερού

Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Ζερόμ Καλούτα

