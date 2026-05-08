Ο Χρήστος Βέργος παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Η μέρα που περίμενα». Ένα έργο που στέκεται σε εκείνη τη στιγμή πριν την αλλαγή, εκεί που όλα μοιάζουν να περιμένουν, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ήδη αρχίσει.

Ο ήχος κινείται στην ελληνική indie και alternative σκηνή, με μια εσωτερικότητα που δεν προσπαθεί να εξηγηθεί. Τα τραγούδια μοιάζουν περισσότερο με καταγραφές παρά με αφηγήσεις, μικρές μετατοπίσεις που οδηγούν σε κάτι που δεν ορίζεται εύκολα αλλά σε αφορά.

«Κάτι σαν έξοδος κινδύνου, κάτι σαν παράκληση, κάτι που έμοιαζε αλλιώτικο στην αρχή».

Δίπλα του, ο Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.) συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαμόρφωση του δίσκου, τόσο στον ήχο όσο και ερμηνευτικά, ενώ η παρουσία της Μαρίνας Σπανού δίνει έναν ξεχωριστό τόνο, μέσα από μια χημεία που βγαίνει αβίαστα.

Κύρια Ερμηνεία: Χρήστος Βέργος

Συμμετέχουν:

(03) Μαρίνα Σπανού

(09) Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.)

Φωνητικά (Backing Vocals): Χρήστος Βέργος, Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.)

Μουσική & Στίχοι: Χρήστος Βέργος (εκτός των εξαιρέσεων)

(02) Μουσική & Στίχοι: Χρήστος Βέργος, Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.)

(03) Μουσική: Χαράλαμπος Κουρτάρας (Sillyboy’s Ghost Relatives)

(06) Στίχοι: Χρήστος Βέργος, Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.)

(09) Μουσική & Στίχοι: Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.)

Μουσικοί:

Κλασική κιθάρα: Χρήστος Βέργος

Ηλεκτρική κιθάρα: Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.)

Μπάσο: Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.), Χαράλαμπος Κουρτάρας (Sillyboy’s Ghost Relatives)

Βιολί / Βιόλα: Χρήστος Ψαρομήλιγκος

Βιολοντσέλο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Τύμπανα: Gustav Penka, Κυριάκος Δαρίβας

Κρουστά: Πάνος Γεωργακόπουλος

Ενορχήστρωση, Παραγωγή, Ηχοληψία, Μίξη: Θοδωρής Κοντάκος (Kos K.)

Mastering: Parwn