Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και μία εκρηκτική εμφάνιση στο Λονδίνο για πρώτη φορά, η Μαρίνα Σπανού δίνει ραντεβού ξανά στην πόλη της. Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται μαζί με την μπάντα της στο Fuzz Club για να φτιάξει ξανά το καλοκαίρι μας μέσα από τις μουσικές της ιστορίες.

Εκεί που οι πεζόδρομοι και τα ταξίδια δεν τελειώνουν,

εκεί που η πόλη θα βράσει ξανά και θα ηχούν μουσικές που μας θυμίζουν τις Αυγουστιάτικες μας υποσχέσεις, εκεί που μετράμε τις νέες εποχές σε αυτοσχέδιους ουρανούς και σε καινούργιους χορούς, εκεί σε περιμένω

δική σου,

Μ.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20.30

Fuzz Club

Πατριάρχου Ιωακείμ 1 – Αθήνα

Τηλ: 2103450817

Εισιτήρια: από15 €

Προπώληση: more.com