Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει στην πιο όμορφη γειτονιά της πόλης, στη σκιά της Ακρόπολης, εκεί από όπου ξεκίνησε.

Στις 28 Μαΐου συναντά ξανά το κοινό της και το προσκαλεί να γιορτάσουν μαζί τα 5 χρόνια της Αρεοπαγίτου, στον πεζόδρομο της Ερμού & Ασωμάτων στην Αθήνα. Μια επέτειος της πρώτης μουσικής γνωριμίας, της ελευθερίας του πεζόδρομου και όλων των σούρουπων που ξεκίνησαν το ταξίδι της

Η είσοδος ελεύθερη και το βράδυ θα είναι γεμάτο νοσταλγία, καλοκαίρι και έρωτα.

είμαστε ακόμη εδώ,

στους δρόμους της Αθήνας,

εξυμνούμε τους εφηβικούς μας έρωτες,

την πρώτη μας ελευθερία

και τα τραγούδια που μας ταξίδευαν

είμαστε ακόμη εδώ,

λίγα χρόνια πιο μεγάλοι

λίγο χρόνια πιο ονειροπόλοι

με την ίδια ανάγκη

να μοιραστούμε όσα ζήσαμε,

τα μπαρ που αγαπήσαμε,

τα παγκάκια που μας χώρεσαν,

οι πεζόδρομοι που μπόρεσαν

να μας κρατήσουν κοντά

είμαστε ακόμη εδώ,

όπως τότε

σε περιμένω

Μ.

Πέμπτη 28 Μαΐου

Έναρξη: 20:00

Διάρκεια: 150’

Πεζόδρομος Ερμού & Ασωμάτων, Θησείο

2 λεπτά από το σταθμό Μετρό Θησείο