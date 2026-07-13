Η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει το καλοκαίρι του 2026 και φέρνει στις αποσκευές της τη δροσιά, τις ιστορίες και τη νοσταλγία που μετατρέπονται σε μουσικές. Δίνει ραντεβού σε μικρές και μεγάλες πόλεις, σε ανοιχτούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Είτε έχεις ζήσει το live της ξανά είτε αυτή είναι η πρώτη σου φορά, σίγουρα θα θυμάσαι κι εσύ για πάντα αυτό το καλοκαίρι.

θυμάσαι;

ήταν αρχές καλοκαιριού και ο κόσμος ήταν δικός μας

κλείσαμε τα μάτια σφιχτά και τραγουδήσαμε τους στίχους που μας πόνεσαν περισσότερο

πιστέψαμε πως αν χορέψουμε αρκετά δυνατά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή αιωνιότητα

μια τελευταία εφηβεία,

ένα αγαπημένο μπαρ,

η πιο γλυκιά μας αυλή,

το πιο ξεθωριασμένο παγκάκι,

ένας Αύγουστος από δυόσμο,

ένα μέτρο που δεν πρόλαβες,

ένα σινεμά που δεν είδες,

ένα ταξίδι που δεν τελειώνει,

θα είναι όλα εκεί

όσα έχω κρατήσει

και θα σε περιμένω

να ζήσουμε ένα μαζί ξανά

όπως τότε

θυμάσαι;

Μ.

Μαζί της:

Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις

Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα

Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα

Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα

Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία

Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί

Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας

Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας

Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Σάββατο 22 Αυγούστου

Έναρξη: 21:00

Θέατρο Αναργύρειου Σχολής – Σπέτσες

Εισιτήρια: 20€

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Έναρξη: 21:00

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη – Αθήνα

Εισιτήρια: 17€

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Έναρξη: 21:00

Μονή Λαζαριστών – Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια: 17€

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Έναρξη: 21:00

Θέατρο Ορέστης Μακρής – Χαλκίδα

Εισιτήρια: 17€

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