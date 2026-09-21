Η παράσταση «Ο Θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» του Λέοντος Τολστόι επιστρέφει για έβδομη χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη, μετά από παύση ενός χρόνου, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Οι Θανάσης Κουρλαμπάς και Γιώργος Γαλίτης ενσαρκώνουν όλους τους ρόλους της νουβέλας, κινούμενοι ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό στοιχείο.

Υπόθεση

Ο ευκατάστατος δικαστής Ιβάν Ιλίτς αρρωσταίνει βαριά. Η αρρώστια και ο επικείμενος θάνατός του εκμηδενίζουν όλη την προηγούμενη ζωή του. Επιτυχίες, ανούσιες συναναστροφές, εξουσία, κύρος και χρήμα στέκουν αδύναμα μπροστά στο τέλος.

Ολόκληρη η ύπαρξη του Ιβάν Ιλίτς σείεται συθέμελα γιατί, όσο κι αν προσπαθεί να αποδεχτεί το συμπέρασμα ότι «ο Γάιος είναι άνθρωπος, οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα και ο Γάιος είναι θνητός», που διδάχτηκε κατά την περίοδο των φοιτητικών του χρόνων, το Εγώ του τον κρατάει γερά δέσμιό του. Ο Γάιος ναι… αυτός όμως όχι. Αυτός μπορεί να ξεγελάσει τον Θάνατο.

Το έργο βασίζεται σε αληθινό γεγονός, στην αρρώστια και στον θάνατο του δικαστή Ιβάν Ιλίτς Μετσνίκοφ, όπως τα διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόι η μητέρα του αποθανόντος. Αν και δεν ανήκει στα πιο γνωστά έργα του συγγραφέα, συγκαταλέγεται στα ώριμα έργα της δημιουργίας του.

Σημείωμα Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

«Πρωτοδιάβασα αυτό το αριστούργημα σε ηλικία 20-22 χρονών. Το είχα βρει ανάμεσα σε κάτι βιβλία της θείας μου και το “έκλεψα”. Παρ’ ότι δεν έχω καλή μνήμη, θυμάμαι έντονα τη στιγμή που διάβασα τη συγκεκριμένη νουβέλα. Ήταν νύχτα και ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου, στο πατρικό μου. Είχε ησυχία. Όταν διάβασα και την τελευταία του λέξη, το έκλεισα, έμεινα λίγο στη σιωπή και αναρωτήθηκα -πέραν όσων ένιωσα τα οποία είχαν τεράστιο όγκο για να καταφέρω να αποκρυπτογραφήσω εκείνη τη στιγμή- τι είχα μόλις… δει;

Ναι, δεν είχα διαβάσει για τον Θάνατο του Ιβάν Ιλίτς, τον είχα δει. Κι όχι μόνο. Τον είχα ζήσει! Η υπέροχη πένα του Τολστόι μπόρεσε, όχι μόνο να μου δημιουργήσει εικόνες, αλλά να με κάνει συνοδοιπόρο. Ήμουν εκεί, σε όλα όσα συνέβησαν σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Μα, αυτό το έργο είναι θέατρο! Το έκλεισα. Δεν ήταν τότε η ώρα του να το κάνω κάτι. Δεν μπορούσα τότε να το κάνω κάτι.

Μετά, χαθήκαμε. Πέρασαν τα χρόνια, ξέχασα τον τίτλο, ξέχασα την υπόθεση, ξέχασα ακόμα και τον συγγραφέα. Μόνο την απόχρωση του εξώφυλλου θυμόμουν, ένα περίεργο όνομα κι ένα πόμολο. Α! Και μια κουρτίνα! Αυτά θυμόμουν. Κι έναν Θάνατο. Τον Θάνατο. Πριν 9 χρόνια άρχισα να το αναζητώ πιο επίμονα. Το έψαξα πάρα πολύ, σφούγγιζα το μυαλό μου να βρω μία έστω μικρή πληροφορία για κάτι… Κάτι! Δυστυχώς τίποτα. Ρώτησα πολλούς, περιέγραψα όπως-όπως την ιστορία, έψαξα στο ίντερνετ… αλλά τι να βρεις με μια κουρτίνα, ένα πόμολο κι έναν θάνατο.

Η πίστη όμως μετακινεί βουνά κι εγώ πίστευα βαθιά μέσα μου ότι θα το βρω, ότι θα με βρει. Και με βρήκε. Αυτό με βρήκε, ναι. Μετά από τόσα χρόνια. Την καταλληλότερη στιγμή. Και να ’μαστε τώρα ακόμα εδώ, με τον Θανάση και τον Γιώργο, να συνεχίζουμε να αγγίζουμε με σεβασμό αυτή την υπέροχη ιστορία που μας συντροφεύει 7 χρόνια τώρα. Να γελάμε, να κλαίμε, να φοβόμαστε, να μαθαίνουμε, να αγαπάμε… Αυτά κι άλλα τόσα, μέσα απ’ τον θάνατο του Ιβάν Ιλίτς. Ένας απλός θάνατος ενός απλού ανθρώπου, μα συνάμα ένας ύμνος στη Ζωή και στον Θάνατο.»

Παίζουν:

Θανάσης Κουρλαμπάς

Γιώργος Γαλίτης

Μετάφραση από τα ρωσικά: Παύλος Στεφάνου

Θεατρική διασκευή / Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά / Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ και πωλείται στο Θέατρο Αλκμήνη.

Πρεμιέρα: 16 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή στις 18:00

Διάρκεια: 85 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8, Γκάζι (μετρό Κεραμικός)

Τηλ.: 210 3428650

Προσβάσιμο για ΑμεΑ

Ιδιωτικό πάρκινγκ ακριβώς δίπλα στο θέατρο, στην ειδική τιμή των 10€ με την επίδειξη του εισιτηρίου της παράστασης.

Εισιτήρια:

Α Ζώνη: 20€

Β Ζώνη: 17€

Κερκίδες: 14€

Προσφορά: 14€ για αγορές έως 30/09

Μέρος των εσόδων της παράστασης διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Δεσμός».

Προπώληση: more.com