Οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην Αθήνα και στη σκηνή του Fuzz Club, αυτή τη φορά έχοντας στις αποσκευές τους ένα ολόκληρο άλμπουμ αφιερωμένο στο έργο των Depeche Mode.

Το γαλλικό σχήμα θα συνδυάσει στη συναυλία υλικό από το επερχόμενο A Date with Depeche Mode με τις γνωστές διασκευές που καθόρισαν την πορεία του, μεταφέροντας τραγούδια της new wave και post-punk σκηνής στον δικό του κόσμο της bossa nova, της jazz και της γαλλικής pop.

Ένα ολόκληρο άλμπουμ για τους Depeche Mode

Για πρώτη φορά στα περισσότερα από είκοσι χρόνια της πορείας τους, οι Nouvelle Vague αφιερώνουν έναν ολόκληρο δίσκο στο ρεπερτόριο ενός μόνο συγκροτήματος. Το A Date with Depeche Mode, που κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου από την Kwaidan Records και την [PIAS], περιλαμβάνει 13 νέες προσεγγίσεις σε τραγούδια όπως τα «Enjoy the Silence», «Never Let Me Down Again», «Personal Jesus», «Stripped» και «Just Can’t Get Enough».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε δύο στάδια και σε δύο διαφορετικές ηπείρους. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο στούντιο του Liminha των Os Mutantes και με τη συμμετοχή Βραζιλιάνων μουσικών. Οι ηχογραφήσεις συνεχίστηκαν στο Παρίσι, όπου προστέθηκαν πλήκτρα, ακορντεόν και κιθάρες.

Κάθε τραγούδι αποκτά τη δική του φωνητική ταυτότητα, με τη συμμετοχή ερμηνευτών όπως οι Skye Edwards, Beth Hirsch, Flavia Coelho, Mélanie Pain, Phoebe Killdeer και Fredrika Stahl. Στο «Enjoy the Silence» η Skye Edwards των Morcheeba συναντά τον Larry Love των Alabama 3, ενώ στο «Never Let Me Down Again» τραγουδά η Flavia Coelho. Το «A Question of Lust» παρουσιάζεται με την Beth Hirsch στα φωνητικά.

Οι γνωστές διασκευές επιστρέφουν στη σκηνή

Μαζί με το νέο υλικό, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικές στιγμές από την πορεία των Nouvelle Vague, όπως τα «Dance with Me», «In a Manner of Speaking», «Love Will Tear Us Apart» και «Guns of Brixton». Τραγούδια της new wave και post-punk ιστορίας που το σχήμα προσέγγισε από διαφορετική οπτική, συνδέοντας τη μελαγχολία τους με τη βραζιλιάνικη αύρα και τη γαλλική φινέτσα του δικού του ήχου.

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Τηλέφωνο: 210 3450817

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 30€

Ταμείο: 33€

Προπώληση: more.com