Οι Nouvelle Vague παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στο «Never Let Me Down Again» των Depeche Mode, έχοντας στο πλευρό τους τη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Flavia Coelho.

Το νέο single αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ «A Date with Depeche Mode». Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από την Kwaidan Records και την [PIAS] Recordings.

Η σκοτεινή διαδρομή των Depeche Mode περνά από το Ρίο

Το «Never Let Me Down Again» περιλαμβανόταν στο άλμπουμ «Music for the Masses» των Depeche Mode, που κυκλοφόρησε το 1987, και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιβλητικά τραγούδια τους.

Η αρχική εκτέλεση στηρίζεται στην ένταση, στην επανάληψη και σε μια αίσθηση ταυτόχρονης εμπιστοσύνης και απειλής. Η αφήγηση περιγράφει μια διαδρομή με έναν «καλύτερο φίλο», χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται πραγματικά για έναν άνθρωπο, για μια εξάρτηση ή για κάτι που προσφέρει προσωρινή ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο.

Οι Nouvelle Vague δεν επιχειρούν να αντιγράψουν αυτή τη σκοτεινή ηλεκτρονική ατμόσφαιρα. Μεταφέρουν το τραγούδι σε ένα φωτεινότερο βραζιλιάνικο περιβάλλον, χωρίς όμως να εξαφανίζουν την ανησυχία που υπάρχει κάτω από την επιφάνειά του.

Η νέα εκτέλεση παρουσιάζεται σαν μια συνάντηση ανάμεσα στη μελαγχολία της βρετανικής new wave και στη μελαγχολία της bossa nova. Η μουσική μπορεί να ακούγεται πιο απαλή και ηλιόλουστη, αλλά πίσω από αυτή την πρώτη αίσθηση παραμένει η ένταση του πρωτότυπου τραγουδιού.

Η Flavia Coelho αναλαμβάνει ένα συνειδητό ρίσκο

Για τη νέα εκτέλεση, οι Nouvelle Vague επέλεξαν τη Flavia Coelho, μια τραγουδίστρια που συνδέει τη βραζιλιάνικη μουσική παράδοση με τη reggae, την pop και σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους.

Η επιλογή της περιγράφηκε ως ένα συνειδητό ρίσκο. Η φωνή και η εκφραστικότητά της κουβαλούν το φως και τη ζεστασιά του Ρίο, στοιχεία που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον βαρύ και υπνωτικό χαρακτήρα με τον οποίο έγινε γνωστό το τραγούδι των Depeche Mode.

Ακριβώς αυτή η αντίθεση αποτελεί και το βασικό ενδιαφέρον της διασκευής. Η Flavia Coelho δεν επιχειρεί να μιμηθεί τον Dave Gahan ούτε να αναπαράγει τη δραματικότητα της αρχικής ερμηνείας. Τοποθετεί το τραγούδι σε έναν διαφορετικό κόσμο, όπου η μελωδία αποκτά μεγαλύτερη ελαφρότητα, αλλά οι στίχοι εξακολουθούν να αφήνουν την αίσθηση ότι πίσω από την όμορφη διαδρομή μπορεί να κρύβεται ένας κίνδυνος.

Η συνεργασία είχε προαναγγελθεί από την ίδια τη Flavia Coelho, η οποία είχε εκφράσει τη χαρά της για τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα των Nouvelle Vague στους Depeche Mode.

Το «Enjoy the Silence» άνοιξε πρώτο τον δρόμο

Το πρώτο τραγούδι που παρουσίασαν οι Nouvelle Vague από το νέο άλμπουμ ήταν το «Enjoy the Silence», το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Ιουνίου 2026.

Στη συγκεκριμένη εκτέλεση συναντώνται δύο διαφορετικές φωνές: η Skye Edwards των Morcheeba και ο Larry Love των Alabama 3. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο με Βραζιλιάνους μουσικούς και απομακρύνθηκε από τον ηλεκτρονικό χαρακτήρα του πρωτότυπου, δίνοντας μεγαλύτερο χώρο στην ακουστική κιθάρα, στα κρουστά και σε μια χαλαρή, lounge ατμόσφαιρα.

Με το «Enjoy the Silence» και τώρα το «Never Let Me Down Again», οι Nouvelle Vague δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν απλώς να αντικαταστήσουν τα συνθεσάιζερ των Depeche Mode με ακουστικά όργανα. Κάθε τραγούδι αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή ιστορία, με διαφορετικούς προσκεκλημένους ερμηνευτές και διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στο φως και στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του πρωτότυπου υλικού.

Ένα ολόκληρο άλμπουμ αφιερωμένο στους Depeche Mode

Το «A Date with Depeche Mode» θα είναι η πρώτη φορά που οι Nouvelle Vague αφιερώνουν έναν ολόκληρο δίσκο στο έργο ενός μόνο συγκροτήματος.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 13 επανεκτελέσεις τραγουδιών των Depeche Mode, ηχογραφημένες στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τη συμμετοχή Βραζιλιάνων μουσικών. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας διάλογος ανάμεσα στη μουσική ψυχή της Βραζιλίας και στον σκοτεινό, διαχρονικό κόσμο των Depeche Mode.

Οι δύο πλευρές δεν συναντιούνται για πρώτη φορά. Στο άλμπουμ «3» των Nouvelle Vague, που κυκλοφόρησε το 2009, υπήρχε μια επανεκτέλεση του «Master and Servant», στην οποία συμμετείχε ο ίδιος ο Martin Gore μαζί με τη Mélanie Pain.

Το νέο εγχείρημα, όμως, προχωρά πολύ περισσότερο. Αντί για μία μεμονωμένη διασκευή, οι Nouvelle Vague επιχειρούν να περάσουν ολόκληρο τον κόσμο των Depeche Mode μέσα από τη δική τους αισθητική.

Με το «Never Let Me Down Again», η συνάντηση αυτή αποκτά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές της. Η φωτεινή φωνή της Flavia Coelho και οι βραζιλιάνικοι ρυθμοί δεν διαγράφουν τη σκοτεινή καρδιά του τραγουδιού, αλλά την κάνουν να εμφανίζεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Το αποτέλεσμα μοιάζει ηλιόλουστο στην επιφάνεια, ενώ από κάτω εξακολουθεί να κυλά η ίδια αβεβαιότητα που έκανε το πρωτότυπο ένα από τα πιο καθηλωτικά τραγούδια των Depeche Mode.